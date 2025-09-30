Cierra inesperadamente un famoso McDonald's de Zaragoza: "Desde que vivimos aquí, siempre ha estado"

Mala noticia para los vecinos de Zaragoza, y sobre todo, para los vecinos del barrio del Actur. Uno de los McDonald’s más famosos de la capital cierra sus puertas permanentemente. Se trata del que se ubicaba a la entrada del supermercado Carrefour de este barrio.

Allí llevaba muchos años haciendo disfrutar a los vecinos, sirviendo hamburguesas, patatas y Happy Meal, entre una extensa oferta a la que pocos se resisten. “Desde que nos mudamos a vivir al Actur, siempre ha estado”, señalaba una residente del barrio desde hace 22 años.

De esta forma, el cierre del McDonald’s ha pillado a muchos clientes de la zona por sorpresa, y es que no se trata de un cierre puntual, sino permanente. Así lo explica un cartel colocado en su exterior sobre una de las vallas que rodean la entrada. “McDonalds Carrefour Actur. Cerrado permanentemente”, se puede leer.

Además, la fachada exterior muestra ya la imagen del adiós. Con vallas, la puerta tapada y sin el letrero con la M de McDonald’s.

Así se encuentra el local. E.E.

"Algo habrá pasado, estaba siempre lleno", insiste otro vecino del Actur al conocer el cierre.

El establecimiento cerró definitivamente sus puertas hace escasos días, según reconocen algunos vecinos. Igualmente, la última reseña que recoge Google de este McDonald’s es de hace 6 días, en la que una usuaria se queja del servicio.

"Hice un pedido y parecía que no se enteraban de lo que les iba pidiendo, se equivocaban de la hamburguesa o directamente la omitían y te ponían otra cosa que no era lo que pedías", manifiesta.

No obstante, en general, los residentes del Actur o zaragozanos que habitualmente acuden a comprar al Carrefour o a entrenar al gimnasio Basic Fit (enfrente), lamentan el cierre de la gran cadena de comida rápida.

Eso sí, no es el único McDonald’s que hay en el Actur, ya que todos aquellos que se quedan huérfanos de este, pueden seguir acudiendo al que se encuentra en el centro comercial GranCasa.

Y sino, en Zaragoza hay decenas de locales de la multinacional, incluso, cuenta con uno de los McDonald's más bonitos de España, que era un antiguo cine.