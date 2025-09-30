Así celebra su cumpleaños el aragonés Miki Nadal: "Poquito más me hace falta para ser completamente feliz"

Miki Nadal ha soplado las velas por su 58 cumpleaños de una manera muy especial, rodeado de lo que él mismo considera su mayor fortuna: su familia. El humorista, nacido en Zaragoza y que pasó gran parte de su niñez en la localidad de Pedrola, aprovechó la oportunidad para expresar en redes sociales cómo y con quién vive su cumpleaños.

En su mensaje reflexionó sobre el paso del tiempo y cómo, con cada año, siente la necesidad de aprovecharlo más intensamente. Para él, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el día a día junto a sus hijas y su pareja, que describe como el mayor regalo de su vida.

En su post de Instagram se puede ver a Miki junto a su pareja Helena abrazando a sus tres hijas (Carmen, Galatea y Ángela). Luciendo siempre como un padre orgulloso, agradecido y feliz. “Yo por vosotras no mato…Por vosotras muero”, sentenciaba el humorista.

"La mejor manera de vivir mi vida es pasar el mayor tiempo posible con estas tres bendiciones que la diosa Fortuna me ha regalado. Y al lado de la mujer y madre que más admiro y quiero en este mundo", escribía Miki Nadal en su publicación, donde se le puede ver vestido con unas gafas de cumpleaños y rodeado de globos.

Mensajes de cariño en redes sociales

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño. Compañeros y amigos del mundo del espectáculo quisieron sumarse a la celebración.

La influencer de viajes Marina Comes comentó: "Muchas felicidades Miki!! Y a disfrutar a tope de esa familia tan bonita". También la actriz Paula Echevarría se unió con un emotivo mensaje: "Felicidades Miki! Que bonita familia! El mejor regalo!".

La presentadora Ana Simón, habitual en compartir su apoyo público al humorista, tampoco dudó en enviarle sus mejores deseos: "Muchísimas felicidades, tío Miki!".

Una vida marcada por Aragón

Aunque sus éxitos televisivos le han llevado a toda España, Miki siempre recuerda sus raíces. Nacido en Zaragoza, vivió en Pedrola hasta los cinco años, cuando su familia decidió trasladarse a la capital aragonesa.

Ese vínculo con su tierra natal lo ha acompañado durante toda su carrera, siendo una faceta que el mismo Miki no ha dudado en comentar en varias ocasiones.

La celebración de este cumpleaños, lejos de centrarse en lujos o grandes fiestas, vuelve a poner de manifiesto el carácter familiar de Miki Nadal, que encuentra en su entorno más cercano el motor para seguir acumulando los mejores momentos.