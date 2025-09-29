Una vecina valenciana que vive en Zaragoza dice lo que todos piensan de la ciudad: "Parece que están enfadados"

Cada lugar de España es un mundo. En cada esquina se esconde una identidad única atravesada por la gastronomía, lengua, historia, arquitectura, música y paisajes. No es lo mismo la playa y la luz valenciana que la gente y los monumentos de Zaragoza.

Muchos prefieren esta última por la buena conexión entre Madrid y Barcelona, pero otros se decantan por los paisajes valencianos por su clima cálido. Esta vecina de Valencia ha venido a la capital aragonesa por una cuestión laboral, pero vivir en Zaragoza ha superado sus expectativas.

"Terminé mis estudios en Madrid y al encontrar trabajo aquí me mudé, aunque me costaba mucho dejar la capital", reconoce la valenciana en declaraciones a El Español.

María explica que casi no sabía "ni dónde estaba Zaragoza en el mapa" y solo había estado una vez aquí "para ver a la Virgen del Pilar". No obstante, después de un tiempo de vivir en la ciudad aragonesa afirma que "se parece bastante a Valencia".

"Se parece porque la calidad de vida es espectacular, y después de estar 4 años en Madrid se agradece muchísimo", comenta la valenciana.

María paseando por la calle Alfonso, Zaragoza. Cedida.

"También me encanta de Zaragoza las distancias; que sea una ciudad pequeña sin ser minúscula es genial", reconoce, y añade: "Además es muy fácil encontrarte con conocidos y amigos por la calle y eso lo echaba de menos en Madrid", sentencia.

Respecto a las distancias, Zaragoza está considerada una ciudad de 'los 15 minutos', es decir, que en ese tiempo puedes llegar a cualquier sitio. María para trasladarse utiliza las nuevas bicicletas eléctricas municipales "estoy súper contenta con la BiziZaragoza. Han aumentado muchísimo las paradas y ahora estoy viciada, o sea, casi voy a comprar el pan en Bizi", asegura.

Zaragoza es conocida principalmente por la Basílica del Pilar, El Tubo, el cierzo y el carácter fuerte de los maños. "Me habían asustado con la gente y el carácter de aquí, que es verdad que es muy fuerte, pero la gente es muy maja. Están todo el rato con el majico para arriba, majico para abajo", explica divertida.

María valora la cercanía y amabilidad de los zaragozanos "la gente es muy acogedora, aunque a veces parece que están enfadadísimos y cuando hablan parece que se van a pegar. Eso me asustó bastante en las reuniones de trabajo al principio, pero te vas haciendo", afirma.

Por último reconoce lo mucho de lo que se ha enamorado de la ciudad "Cada vez que soy la anfitriona en Zaragoza porque viene alguna amiga o mi familia a visitarme, cada vez estoy más orgullosa de en la ciudad en la que vivo, porque es un gusto de vida, la verdad", sentencia.