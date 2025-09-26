Javier Duque (27) agricultor, no se corta: "A pesar de las complicaciones de la vida en el campo es muy gratificante"

La vida en el campo, ya se sabe, no es nada fácil. Los agricultores han protagonizado más de una protesta masiva en los últimos años, reivindicando mejoras en el sector y una flexibilización en los requisitos y controles de Medio Ambiente.

El sector primario puede resultar desconocido para los vecinos de la ciudad, no obstante, hay una nueva generación de agricultores jóvenes que a través de las redes sociales muestran su día a día y aprovechan el altavoz que supone internet para manifestar sus reivindicaciones.

Un buen ejemplo de joven agricultor en redes sociales es Javier Duque. Con 27 años, este chico de Huesca comparte en Instagram su día a día. Llama la atención su manejo del tractor y su amplio conocimiento y pasión por el mundo del campo.

Desde hace algo más de dos años, Duque compagina su labor en el campo con una cuenta de Instagram que ya reúne a cerca de nueve mil seguidores: "Todo empezó porque recibimos una máquina desde Alemania en mal estado y lo compartí", recuerda.

Entre quienes lo siguen hay numerosos agricultores con los que intercambia consejos útiles sobre temas como el abono, además de organizar sorteos de productos. "Hay gente de todo, eso sí", señala Javier.

Frente a la idea extendida de que los jóvenes no se interesan por el campo, él lo niega: "Hay algunos que se sorprenden, pero somos muchos más de los que la gente se piensa", afirma. De hecho, muchos otros jóvenes han abierto cuentas en redes sociales para crear comunidad y mostrar su trabajo como agricultores o ganaderos.

Aun con las dificultades que atraviesa el sector, Javier lo tiene claro: "Me da mucha satisfacción, a pesar de las complicaciones, la burocracia y las bajadas de precio, es muy gratificante dedicarte a ello", subraya.

El campo atraviesa una etapa marcada por grandes retos. La burocracia, la subida de los costes de producción y la inestabilidad en los precios de venta dificultan la viabilidad de muchas explotaciones. A esto se suma la incertidumbre generada por las normativas europeas y el relevo generacional, uno de los mayores desafíos del sector agrario.

A pesar de todo, la agricultura y la ganadería siguen siendo pilares esenciales para la economía y la sociedad, no solo como fuente de alimentos, sino también como motores de vida en el medio rural. Jóvenes como Javier demuestran que, con esfuerzo y pasión, todavía hay futuro en el campo y que las nuevas tecnologías y redes sociales pueden convertirse en un puente para visibilizarlo y darle continuidad.