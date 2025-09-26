El bonito nombre del hijo menor de Megan Montaner: significa "dios del trueno" y es muy poco común en Aragón

La carrera de Megan Montaner (Huesca, 1987) comenzó a brillar en 2010, cuando debutó en la televisión nacional con el papel de Gloria en Amar en tiempos revueltos. Aquel personaje fue el punto de partida de una trayectoria que pronto la situó en el centro de la ficción española.

Le siguieron trabajos tan reconocidos como el de Pepa Balmes en El secreto de Puente Viejo, Elena Echevarría en 30 monedas o la agente Sara Campos en La Caza, roles que la consolidaron como una de las actrices más sólidas y queridas de la pequeña pantalla.

A sus 37 años, Montaner continúa ampliando horizontes. Su último proyecto, La buena suerte, la lleva de nuevo al cine bajo la dirección de Gracia Querejeta. La película, basada en la novela de Rosa Montero, reúne un elenco de primer nivel en el que figuran Hugo Silva, Álvaro Rico, Eva Ugarte y Miguel Rellán.

Lejos de los focos, la oscense siempre ha mantenido un perfil discreto en lo personal. Desde 2013 comparte su vida con Gorka Ortúzar, biólogo marino y su mayor apoyo dentro y fuera de los escenarios. Junto a él ha formado una familia marcada por la estabilidad y la complicidad.

El mayor de sus hijos, Káel, nació en 2017 y lleva un nombre de origen galaico-escocés que significa “guerrero poderoso”. En 2023 llegó el pequeño Soren, cuyo nombre de raíz danesa se traduce como “dios del trueno”.

Bonito nombre: Soren

El nombre Soren tiene raíces en la tradición escandinava, muy presente en países como Dinamarca, Noruega o Suecia. Su origen se remonta al antiguo nórdico Sørn, una palabra formada por sør, que puede traducirse como “severo” o “austero”, y el sufijo -en, que indica descendencia, “hijo de”.

Con el paso del tiempo, este nombre se ha asociado a personas con carácter firme y decidido, cualidades muy valoradas en las culturas del norte de Europa. No es casualidad que en esas tierras haya sido un nombre bastante común, siempre ligado a la idea de fortaleza y determinación.

Según el blog Baby Center, Soren significa dios de los truenos y de la guerra. Además en una gráfica general muestra que el nombre ha ganado popularidad y en los últimos 10 años ha aumentado un 80%.

Por otro lado, según el blog Ancestry, este bonito nombre es actualmente popular en Dinamarca, por supuesto, pero también en Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda y España.

En el país hispano, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, Soren es popular en Bizkaia y Navarra. También hay registros de este bonito nombre en Barcelona, Islas Baleares y Málaga.

La edad media de las personas que se llaman así es de 22 años, lo que demuestra que su popularidad es reciente. En Aragón es muy inusual y no hay datos registrados en el INE de niños que se llamen Soren.