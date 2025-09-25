Paga 6,70 por comer en este restaurante chino de Zaragoza y no da crédito: "No paro de recomendarlo, es el mejor"

En otra de las aventuras donde el influencer gastronómico más popular de todo Aragón, Takoyaki (@takoyakiblog en redes sociales), en las que descubre locales que se suelen pasar por alto al caminar por Zaragoza, se ha llevado una grata sorpresa al probar un restaurante chino ubicado en Plaza del Carmen, al final de la Calle Cádiz.

“Si queréis comer barato en Zaragoza, este para mí es el mejor sitio relación calidad-precio”, asegura el creador de contenido mientras prueba los famosos noodles con pato asado del Bo-Wok.

La primera impresión no decepciona: “Este pato es una locura, está tierno y crujiente”, comenta entusiasmado. Los tallarines, además, llegan “salteados con verduritas”, un detalle que realza el sabor gracias al contraste que aportan la cebolla y los pimientos.

Otro de los puntos fuertes, sin duda, es el precio. “Todo esto vale 6,70 y es un pozal”, señala sorprendido.

No es la primera vez que disfruta de este lugar, ni parece que vaya a ser la última. “Vengo varias veces al año aquí y siempre sigue igual de bueno”, admite. De hecho, confiesa que lo ha recomendado en varias ocasiones en redes: “Ya he subido algún vídeo alguna vez. No paro de recomendarlo, es una locura”.

Así es el Bo Wok en Zaragoza

El local a primera vista es algo imperceptible, ya que es un local pequeño, estrecho y alargado, más pensado para disfrutar de la comida china en su terraza que en su interior. Aunque también cuenta con servicio de 'delivery' mediante Uber Eats.

Lo que más triunfa, sin lugar a dudas, son sus noodles. Cuentan con varias opciones, aunque los más populares son los de pato, ternera y pollo al curry. Los precios en Uber Eats rondan los 8 euros, siendo levemente superiores a lo que se cobra en el local.

En cuanto a la relación cantidad/precio lo mejor es hacerlo menú, añadiendo a los noodles una bebida y un entrante, todo por 9,70 €. Por otro lado, hay multitud de opciones además de los tallarines, como arroces, sushi o entrantes.

Independientemente de lo que se pida, la mayoría de zaragozanos describen este local con el mismo cariño que Takoyaki, "Buenísimo como siempre y el pedido llegó antes de lo esperado. ¡Me encanta este lugar!", comenta un usuario de Uber tras recibir su pedido.

Sin grandes espacios y sin ningún marketing, este restaurante chino de Zaragoza se ha ganado su buena fama gracias a todo lo que un establecimiento de hostelería debe tener, una buena carta con comida abundante y rica.