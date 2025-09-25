Un camionero alto y claro sobre la falta de conductores: "Muchos del paro tendrán el carné pero no quieren trabajar en esto"

El sector del transporte por carretera atraviesa una situación crítica. Al igual que sucede en oficios como la construcción o la hostelería, la profesión de camionero sufre un vacío generacional que amenaza su continuidad.

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, en la próxima década uno de cada tres conductores se jubilará, un escenario que pone en jaque el futuro del gremio.

Miguel, camionero desde 1998, conoce de primera mano las dificultades que atraviesa la profesión y asegura no sorprenderse: "Es una vida muy sacrificada, son muchas horas de trabajo y con lo que renuncias... no está bien pagado", confiesa en conversación con El Español.

Actualmente disfruta de cierta estabilidad gracias a una ruta fija que le permite dormir en casa, pero matiza: "Las 13 horas diarias no me las quita nadie". Muchos de sus compañeros, recuerda, se ven obligados a asumir rutas nacionales o internacionales con condiciones todavía más duras: "Muchos compañeros están toda la semana fuera o incluso 21 días si es internacional", critica.

Las dificultades para conciliar la vida laboral y personal son una de las principales razones que alejan a nuevos trabajadores: "La conciliación familiar es complicada, si tienes que dormir toda la semana fuera ya me dirás tú", critica Miguel. A esto se suma la precariedad de los alojamientos: "Dormimos en áreas de servicio, en polígonos, la mayoría de las veces en la cabina y eso tiene sus riesgos, es peligroso", reconoce.

La inseguridad también es una constante. Desde Tradime, la asociación de transportistas, advierten que los robos van en aumento. “Hay fines de semana en los que hemos tenido cinco robos del camión completo. Ya no se cortan. Se llevan el camión completo y aparece destrozado en Madrid. Las compañías de seguros nos están subiendo las cuotas”, denuncia su presidente, José Antonio Moliner.

La falta de áreas de servicio seguras y adecuadas es otra de las grandes quejas. Miguel lo ejemplifica con un contraste internacional: "En Francia hay duchas gratis si estás en autopista, pero aquí en España ducharte te cuesta entre 3 y 6 €, eso depende de la estación de servicio, otras te la regalan pero con un menú que son ya 15 €", afirma.

Jornadas interminables, escasa conciliación, sueldos poco competitivos e inseguridad conforman un cóctel difícil de digerir. Como resume el propio camionero: "No es que no haya conductores, muchos que están en paro tienen el carné pero no quieren trabajar en esto", sentencia.

La falta de interés por la profesión es tan clara que ni siquiera los desempleados con carné se plantean incorporarse. Miguel lo dice alto y claro: "En el curso de la renovación del CAP (Certificado de Aptitud Profesional) estábamos 18 personas, pero dedicados al transporte por carretera solo éramos dos", lamenta.