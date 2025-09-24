Un vecino de Zaragoza prueba el bocadillo más largo de la ciudad y no da crédito: "Es el hermano mayor de los bocadillos"

Zaragoza siempre ha tenido en los bocadillos un gran reclamo gastronómico. Pocos dudan en señalar al Calamar Bravo como máximo exponente de este concepto, sin saber que a escasos 10 minutos, en la calle San Vicente de Paul, se encuentra otro bastión de los bocadillos. Y en este caso, XXL.

Se trata del bar New York y pese a no ser una de las principales paradas gastronómicas conocidas por el gran público, su terraza se llena fin de semana sí y fin de semana también con cientos de jóvenes que ven en este local la alternativa perfecta para cenar y comenzar su noche. El secreto es simple, bocadillos gigantes y precios bajos.

El usuario de Tiktok @bladeluiszgz y vecino zaragozano visitó este bar y, como muchos de los comensales, alucinó con el tamaño de los bocadillos dando pie a comentarios e intervenciones muy ocurrentes: “Madre mía que pedazo de bocata, son jabalinas”, afirmó al pedir un bocadillo XXL de bacon, queso y huevo.

El local es inmenso, cuenta con terraza y una primera planta con una barra donde asoman croquetas, empanadillas y pequeños bocadillos, los que el protagonista del vídeo bautizó como “el hermano pequeño del que me quiero comer yo”. Además de una entreplanta con mesas y una planta baja más amplia.

“Es un local amplio con bastantes mesas”, describía el cliente en plena grabación, antes de lanzarse al reto del bocata. Quizá por ello es tan frecuentado por la gente joven, ya que casi siempre hay hueco y su predisposición invita a conocer gente y ‘juntar grupos’.

El secreto de estos bocadillos no está solo en el tamaño. El pan, recién horneado y crujiente, es la base que sostiene combinaciones tan sencillas como efectivas. “Pan del día, bien crujiente, del tamaño de mi brazo”, destacaba el zaragozano, que finalmente confirmó que “es todo un espectáculo”.

VISITANDO local New York con el que dicen el bocadillo más largo, versión XXL de casi 60 Cm. Vengo a por el hermano mayor de sus bocadillos, bocadillo TRADICIONAL de Bacon, queso y huevo, también tiene otros ingredientes muy famosos en el local, con calamares o tortilla de patata. Disfrute para la vista contemplar está JABALINA, ya estoy preparado para las OLIMPIADAS.

Carta y precios del New York

La carta completa de los bocadillos gigantes incluye opciones que se adaptan a diferentes gustos, ofreciendo desde los clásicos como el de tortilla o jamón y queso hasta opciones más variadas como el de pollo cajún o el de atún con pimientos.

Los precios son siempre ajustados, siempre entre la franja de los seis y los ocho euros, con bebida aparte. La mayoría cuesta 6,60 €, pero por un euro más se pueden hacer XXL.

Además de su triunfo en redes sociales con este tipo de reviews, y de las casi 900 reseñas en Google, el verdadero reclamo de este bar es el boca a boca porque quien lo prueba, repite.