El prestigioso instituto público de Zaragoza que visitó Albert Einstein: más de 175 años y una larga lista de alumnos ilustres

Cuando pensamos en ciencia inevitablemente uno de los nombres que se nos vienen a la cabeza es Albert Einstein, mundialmente reconocido por desarrollar la Teoría de la Relatividad. Lo que muy pocos maños saben es que, el científico alemán visitó la capital aragonesa y de paso uno de los institutos públicos más conocidos de la ciudad.

Ubicado en la avenida Francisco de Goya número 45 (Zaragoza), el IES Goya no sólo puede presumir de ser de los más prestigiosos de la ciudad, también puede hacerlo por ser uno de los más longevos.

Con más de 175 años a las espaldas, este instituto ha tocado techo en numerosas ocasiones, viviendo episodios únicos e irrepetibles. El más recordado de todos ocurrió en la primavera de 1923, cuando Albert Einstein cruzó sus puertas.

El premio Nobel visitó el instituto —por aquél entonces llamado Instituto Técnico— y su paso quedó registrado en el libro de actas. Un detalle que, con el tiempo, se ha transformado en un auténtico símbolo para el colegio.

Un siglo después, en 2023, esa visita se celebró por todo lo alto con la exposición Einstein y la Ciencia Aragonesa, donde se expusieron objetos de época, recortes de prensa y vídeos que ayudaban a comprender el impacto que tuvo esta visita.

IES Goya, un centro histórico

Esta visita, de algún modo, convirtió al IES Goya en un lugar de referencia científica y cultural, haciéndole valer un estatus que todavía conserva. De hecho, en la conversación sobre los centros públicos con más renombre de Zaragoza este centro siempre está en el top cinco, junto a otros como el Miguel Catalán, IES Luis Buñuel o el Santiago Hernández.

Este instituto ha tenido numerosas ubicaciones y nombres, siendo la primera de ellas en el barrio de la Magdalena. Más tarde se trasladó a la Plaza Paraíso y, con los años, fue mudándose de edificio a medida que iba creciendo el número de alumnos. El edificio actual lleva desde el curso 1958/59, con remodelaciones por supuesto.

Otros alumnos ilustres

El IES Goya no solo puede presumir de la visita de Einstein, entre sus alumnos más destacados hay una larga lista de nombres muy influyentes, pudiendo encontrar desde cineastas hasta escritores o científicos.

Ejemplo de ello son Ramón J. Sender (escritor), Luis Buñuel (cineasta), María Moliner (filóloga), Miguel Catalán (físico), Irene Vallejo (filóloga y escritora), José Manuel Blecua (filólogo y catedrático de literatura) y Lázaro Carreter (también filólogo).

Hoy, el IES Goya sigue siendo un referente educativo en Zaragoza, un lugar donde la tradición y la enseñanza pública conviven con la mirada puesta en el futuro pero sin perder estas anécdotas del pasado.