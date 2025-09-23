La cerveza aragonesa que se lleva el premio a la mejor tostada del mundo: con una puntuación de 100 sobre 100

Los bares son esenciales tanto en los pueblos como en las ciudades. Verdaderos puntos de encuentro donde celebrar, olvidar, discutir y mil cosas más con amigos y desconocidos por igual. La atmósfera acogedora, el bullicio de fondo y las risas compartidas convierten al bar en un lugar cercano y auténtico.

En este ambiente, la cerveza adquiere un papel central. Más que una bebida, simboliza camaradería y disfrute compartido. Eso sí, la clave está en que la cerveza sea buena y esté a la temperatura perfecta; y si es aragonesa, el acierto es seguro.

Tras el reconocimiento de Ambar Especial como la mejor cerveza del mundo en 2024, la cerveza aragonesa vuelve a brillar ahora con Ambar Export como la mejor cerveza tostada del mundo en dos certámenes internacionales.

Ambar Export ha sido reconocida como la mejor cerveza tostada española de su categoría en dos de los concursos internacionales más prestigiosos.

En los World Beer Awards, celebrados en Norwich (Reino Unido) en agosto, obtuvo la medalla de oro y el título de country inter en la categoría lager estilo Vienna. Este certamen, con récord de 3.000 inscripciones, evalúa las cervezas a ciegas en rondas nacionales y globales con un jurado internacional.

Ambar Export

El reconocimiento se suma al logrado en mayo en el World Beer Challenge, celebrado en Estoril (Portugal). En 2024, Ambar Especial fue considerada la mejor cerveza del mundo con puntuación perfecta. En 2025, Ambar Export repitió la hazaña con 100/100 y otra medalla de oro, consolidándose como una de las tostadas españolas más premiadas. En total, la cervecera suma 14 galardones solo este año.

La trayectoria de Ambar Export se enmarca en la historia de Cervezas Ambar, fundada en 1900 en Zaragoza, que celebra su 125 aniversario manteniendo el espíritu familiar e independiente. Con una de las fábricas más antiguas y otra de las más modernas a orillas del Ebro, produce esta tostada excepcional de 45 años de historia.

De color rojizo, rica en matices aromáticos y con espuma cremosa, se elabora con tres maltas, doble fermentación y lenta maduración. Ha conseguido nueve oros consecutivos en el World Beer Challenge y varias distinciones en los World Beer Awards.

Este es el palmarés de Cervezas Ambar en el año de su 125 aniversario: