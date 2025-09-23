Abre en el centro de Zaragoza una nueva tienda de yogur helado: "Es diferente a lo que hemos probado hasta ahora"

El verano se ha acabado oficialmente y ya es temporada de otoño. El calor asfixiante de Zaragoza ya se ha despedido y las temperaturas suaves y el cierzo vuelven a ser protagonistas estos días. Sin embargo, tomarse un helado sigue siendo una opción para muchos vecinos, sea para refrescarse o para disfrutarlo.

En esta línea, Zaragoza se prepara para recibir una nueva tienda de yogures griegos helados. En concreto, abrirá este viernes 26 de septiembre en la vía principal de la ciudad, en la calle Alfonso I, número 21, a partir de las 13.00.

Se trata de la marca Kefi Greek Frozen Yogurt, una cadena con escasos meses de vida que abre su segundo local en Zaragoza, después del que abrió en Valencia a finales del pasado mes de julio. Así lo han anunciado a través de sus redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook.

Kefi Greek Frozen Yogurt se presenta como un proyecto diferente y único con el auténtico yogur griego como su producto por excelencia. Cremoso, digestivo y refrescante y con toppings artesanales. Así pues, comerse un helado se convierte en algo totalmente saludable y ligero.

En su publicación de apertura, Kefi Greek detalla que no es “un yogur cualquiera”, sino que es “auténtico yogur griego”, hecho con leche fresca asturiana, 100% natural y “con mimo”.

“Si crees que ya lo has probado todo…Ven y redescubre el yogur. Versión griega. Versión Kefi, añaden en la descripción.

El producto

Hay tres bases diferentes que son el clásico yogur griego con kéfir, el yogur griego con kéfir de pistacho y el yogur griego de açai.

Los toppings son una de las principales características de este yogur griego helado, lo que permite variar y experimentar sensaciones con los 15 disponibles que se pueden consultar en su página web.

La variedad es importante y es posible elegir entre almendra Marcona, pistacho granulado, avellana del negret, nuez granulada, pistacho molido, nuez de macadamia, cacao natural, crumble de galleta, frambuesa griega, limón o granito de merengue, todos 100% naturales para hacer realidad ese mensaje de que comer helado es saludable.

Como añadido, Kefi manifiesta que sus productos son bajo en azúcares, una mezcla que "respeta tu cuerpo y acompaña tu rutina diaria".

Igualmente, hay que poner en valor la decoración del establecimiento, que mantiene una esencia totalmente mediterránea y que visualmente te transporte hasta los pueblos de las islas griegas.

Sin duda, la llegada de este nuevo local apunta a ser un éxito en Zaragoza, como ya lo está siendo en Valencia. En esta, Kefi cuenta con más de 2.000 reseñas en Google y un 4,9 de puntuación.

Yogur griego helado. Kefi Greek

“Buenísimo y muy diferente a todos los helados que hemos probado hasta ahora. Muy recomendable la variedad de toppings y los sabores de helado. Delicioso”, explica una usuaria en un comentario.

“Se lo han currado muchísimo. Los helados están buenísimos, y las cremas y toppings son una pasada”, afirma otro.

Por último, también las reseñas ponen en valor el ambiente y la belleza del lugar, así como la atención recibida por las trabajadoras.