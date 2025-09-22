El bonito nombre de la hija de Luis Larrodera: significa “la que sabe escuchar” y es poco común en Aragón Wikipedia

Luis Larrodera, uno de los rostros televisivos que, pese a no estar día a día en pantalla, sigue siendo recordado con especial cariño por los aragoneses.

Su gran salto a la fama llegó en 2004, cuando fue elegido por Chicho Ibáñez Serrador para ponerse al frente de la nueva etapa del mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez'. En aquel entonces, incluso se le pidió que acortara su apellido y pasara a presentarse como ‘Luis Roderas’.

Actualmente, Luis está enfocado en varios proyectos siendo un personaje televisivo polivalente. Desde la dirección y presentación, hasta hacer monólogos, obras de teatro o cine.

Más allá de los focos, poco se sabe de la vida personal del zaragozano. Luis es muy discreto, sin embargo en alguna publicación en sus redes sociales no ha pasado por alto el curioso, bonito y poco común nombre de su hija pequeña, de nombre Jimena.

Significado del nombre de Jimena

Elegir el nombre de un hijo no es una cuestión de menor importancia. Al fin y al cabo, les va a acompañar toda la vida, dejando huella en su historia. Actualmente, muchos padres eligen nombres únicos, dejándose guiar por las tendencias, preferencias personales de la pareja o por la tradición familiar. No es de extrañar, todos tenemos un nombre ‘repe’ que resuena con frecuencia en todas las casas.

Aunque no sabemos por qué motivo Luis y su pareja eligieron el nombre de Jimena, lo que está claro es que es un nombre que se sale de lo común y destaca por su personalidad y su trasfondo.

Jimena (o Ximena) significa “la que sabe escuchar”, y para sorpresa de muchos, tiene origen hebreo. La interpretación hace que muchas personas asocien este nombre con personalidades más proclives a tener empatía, confianza y sensibilidad hacia los demás.

Hay alrededor de 17.000 Jimenas censadas en España, según los datos del INE. Sin embargo, la zona dónde más Jimenas podemos encontrar es en Castilla y León, y no es por casualidad.

Uno de los personajes más míticos que comparten nombre con la hija de Luis Larrodera es Jimena Díaz, esposa del Cid Campeador, nacido en Vivar del Cid (Burgos) y quizá por ello más popular en las tierras leonesas que en Aragón.

Esa conexión con la historia medieval española ha contribuido a que Jimena se mantenga como un nombre cargado de tradición. Además, en la actualidad ha vuelto a ser elegido por muchas familias que buscan un nombre con raíces, pero distinto a los más comunes en la región aragonesa, que son Lucía, Sofía, Julia, Valeria, Martina o Paula (según los datos del Gobierno de Aragón).