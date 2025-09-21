El bonito nombre de la hija de Kase.O: de origen hebreo, significa "ascenso" y es único en España

Javier Ibarra (Kase.O) con su hija en una foto de Instagram en 2020. Redes Sociales

Javier Ibarra, más conocido por su nombre artístico Kase.O, nació en 1980 en Zaragoza y es considerado por muchos el mejor rapero de todos los tiempos en España.

Integrante del legendario grupo Violadores del Verso, continuó su carrera como solista y, tras algunos altibajos, volvió a mostrar su desparpajo en los escenarios.

Kase.O creció en el barrio de La Jota (Zaragoza) y, como muchos aragoneses, tiene pueblo: Azuara. No obstante, poco más se sabe de la vida personal del cantante. Ibarra es muy discreto, pero en alguna entrevista y en redes sociales ha mostrado cosas personales. Kase.O es padre de una niña pequeña, que tiene un nombre muy bonito y peculiar: Aliyah.

Significado de Aliyah

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes de los padres, y requiere reflexión y cuidado. Al final, es algo que acompañará al niño toda su vida y dejará huella en su historia. Diversos aspectos influyen en esta elección, como las preferencias personales, la tradición familiar o las tendencias del momento.

En la actualidad, muchos padres prefieren escoger nombres únicos, poco comunes y que tengan un significado particular para diferenciarse.

En su caso, Kase.O contó en una ocasión que el nombre de su hija Aliyah, todavía una niña de menos de 10 años, se debe a las raíces árabes de su pareja, Muna Alsharif.

El nombre “Aliyah” tiene un significado muy bonito y profundo. Proviene del hebreo y del árabe, y en ambos idiomas significa “ascenso” o “elevación”. En la tradición judía, “Aliyah” también se refiere a la migración de los judíos a Israel, simbolizando un regreso o un ascenso espiritual. Es una palabra que transmite la idea de crecimiento, elevación y progreso.

Se trata de un nombre muy poco común en España, y tiene más presencia en Estados Unidos, Francia, Malasia o Arabia Saudita. En nuestro país tan solo hay 43 personas con este nombre, cuya media de edad es de 7,9 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Haciendo la búsqueda con el nombre “Aaliyah”, con doble ‘a’, el número de mujeres que se llaman así en España asciende a 79, siendo más común pero de todas formas muy original.