Este es el desconocido pueblo de la actriz zaragozana Itziar Miranda: tiene 800 habitantes y parece sacado de la Edad Media

La actriz y escritora aragonesa Itziar Miranda, conocida mayormente por su papel de Manuela en la icónica serie de ‘Amar es para siempre’, está fuertemente vinculada con una pequeña localidad del Somontano de Barbastro, de nombre Estadilla.

Aunque nació en Zaragoza, desde los cinco años hasta los diecisiete vivió en este municipio, antes de mudarse a Madrid para estudiar lo que siempre ha sido su pasión, Arte Dramático.

En una reciente aparición en el programa Chino Chano de Aragón TV, donde participó en una ruta por Ordesa, Itziar recordó cómo Estadilla marcó su infancia y juventud. Allí vivió su etapa escolar, sus primeros amores y una vida en contacto directo con la naturaleza, algo que, como reconoce, ha influido en su sensibilidad artística.

“Mis padres nos llevaban mucho al teatro. Vivíamos en Estadilla y nos llevaban al teatro de Barbastro, que había mucho movimiento cultural”, contó en el programa.

Su madre también tuvo un papel determinante en su despertar artístico: “Era actriz y cada vez que a mi padre lo trasladaban (era médico) a cualquier pueblo de Huesca, mi madre montaba una compañía de teatro. Era una forma de no aburrirnos y de que hubieran actividades en el pueblo”, comentaba Itziar.

Pero, ¿qué tendrá este desconocido pueblo para que marcase tanto la vida de la aragonesa?

Así es Estadilla, Huesca

Estadilla conserva un casco histórico que es el fiel reflejo de sus distintas etapas. El trazado musulmán sigue presente y se distingue en muchas de las calles. Mientras, la herencia cristiana puede verse los en palacios renacentistas, pasadizos ocultos y su plaza porticada.

El municipio cuenta con casas solariegas con escudos nobiliarios y con uno de los pocos palacios neoclásicos de la provincia, promovido por Manuel Abad y Lasierra. Su castillo, desaparecido hace siglos, sigue presente de manera simbólica, ya que sus piedras se reutilizaron en otros edificios.

La naturaleza es otro de sus puntos fuertes, si vas a Estadilla y te gusta la montaña, no puede faltar una visita a la Sierra de Carrodilla, bajo la que se encuentra la localidad. Cuenta con una ermita del mismo nombre y unas vistas espectaculares del Somontano y los Pirineos al fondo.

Culturalmente hablando, uno de los atractivos más populares de este pueblo es su Belén Viviente, siendo el más grande de Aragón, con más de 120 figurantes y medio centenar de escenas.

Una vez se recorra toda la localidad, hacer una parada en alguno de los restaurantes estrella del pueblo debería ser una parada obligada. Ejemplo de ello son el restaurante Carrodilla y la pizzería Horno de Leña Cine Moderno.

Cómo llegar a Estadilla

Se sitúa a 142 kilómetros de Zaragoza, con un trayecto de una hora y 38 minutos por la A-23. Desde Huesca la distancia es algo menor, con 70 kilómetros, que se recorren en 53 minutos por la A-22.

Cerca del pueblo, pueden visitarse algunos de los puntos de interés más famosos de la zona, como las piscinas de sal de Naval, el salto de Acín o las cascadas del Sosa.