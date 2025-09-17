Una vecina de Zaragoza desvela el mejor bar de bocadillos de la ciudad: "Llevo 28 años comiendo el mismo"

"28 años llevo comiendo el mismo bocadillo, y siempre está igual de bueno. Todo lo que he comido allí, absolutamente todo está buenísimo", menciona Esther en un comentario de Facebook. Opiniones como esta son bastante frecuentes en 'El Patio de Fran', un bar mítico que muchos estudiantes universitarios y 'parroquianos' como Esther, lo tienen prácticamente como una rutina.

Situado en la calle Juan José Lorente, a escasos metros del campus universitario de Zaragoza, surge el que muchos consideran el mejor bar de bocadillos y hamburguesas de la capital aragonesa. Para ello, el trato del personal, los precios y su gran carta, donde no parece haber ningún producto mediocre, son los cimientos de su popularidad.

Con 2.000 reseñas en Google y una valoración de 4,6 sobre 5, este rincón logra una de las puntuaciones más altas entre los bares de Zaragoza, a pesar de tener duros competidores en la zona, como el mítico London o el Bocatart.

Carta y precios del Patio de Fran

Como popularmente se suele decir ‘en la variedad está el gusto’, y eso El Patio de Fran lo borda."El bar perfecto para tener una cena informal con los amigos, un sitio de los de toda la vida. Relación calidad/precio no creo que haya nada mejor. Mucha variedad de bocadillos, abundantes... Personal muy atento y agradable", asegura Alberto en su reseña de Google.

Tampoco faltan los clásicos como el ‘Manolito’, un bocadillo de papada que nunca falla, o el de ragú con pan de pueblo. Uno de los más demandados son las albóndigas de ciervo trufadas con salsa de setas, que pueden servirse tanto en cazuela como en bocadillo, y una amplia gama de hamburguesas de todo tipo.

Entre ellas destacan la de longaniza, la de ternasco, la de carne con boletus, la de jalapeños o la de buey. Todas cuestan menos de seis euros, salvo la última, que al ser más contundente sube a los 7 euros.

Estos precios son otra de sus grandes bazas, y más con un mayoritario público joven. "Siempre que voy a ir cojo el bocata de huevos al queso, mi favorito desde hace años. Tres bocatas, una ración de patatas, una crepe, dos jarras de cerveza y un acuarius ascendió a 40 euros. Genial de precio y todo riquísimo", detalla Yolanda en su reseña de Google.

La combinación de atención cercana, cocina contundente y precios populares ha convertido a este bar en referencia indiscutible de Zaragoza, al menos en lo que a bocadillos y hamburguesas se refiere.

Lo cierto es que, frente a la fiebre reciente por las hamburgueserías gourmet, el Patio de Fran juega otra liga.