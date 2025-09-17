Confirmada próxima apertura en Zaragoza: un nuevo parque de bolas con 3.000 m² en Los Porches del Audiorama

Los Porches del Audiorama ha firmado la apertura de un nuevo local de 3.000 metros cuadrados en la planta baja del centro comercial (plaza Miguel Merino), destinado al ocio infantil, donde actualmente se encuentra el Alcampo.

El local anexo a la Terraza de Los Porches será destinado a Enjoy Park, un espacio de diversión para niños hasta los 12 años de edad, que incluirá un gran parque de bolas, karting eléctrico y camas elásticas.

Este nuevo espacio acoge diversas zonas específicas para cada rango de edad, en función de las actividades que se lleven a cabo en cada área. Igualmente, en el local se podrán celebrar todo tipo de fiestas infantiles como cumpleaños u otros eventos para los niños.

Cartel de la próxima apertura en Zaragoza. Los Porches del Audiorama

¿Cuándo abrirá el nuevo local? Con respecto a las instalaciones, se estima que Enjoy Park esté en activo a lo largo de la primera mitad del año 2026, tras el acondicionamiento del espacio y las reformas que conlleva este tipo de proyecto, que comenzaron este verano.

El nuevo parque de bolas en el barrio supondrá una gran alternativa de ocio para los vecinos de la zona y del centro, ya que la oferta de ocio infantil en Zaragoza está concentrada a las afueras y en los grandes centros comerciales como Puerto Venecia o Torre Outlet.

Un espacio de referencia en el distrito de La Romareda y en la ciudad

Con esta apertura, la ocupación en Los Porches de Audiorama roza casi el 100%, superando ya el 99% de su superficie bruta alquilable (SBA). Esta operación se ha gestionado directamente a través de Javier Cuevas, gerente y responsable patrimonial del centro comercial.

Tras un análisis de recomercialización del centro comercial, que ha tenido en cuenta tanto la ubicación, próxima al futuro estadio de fútbol de La Romareda, como el target o público objetivo, en el que destaca la gran afluencia de visitantes procedentes de los colegios de la zona, desde Los Porches del Audiorama han impulsado este nuevo proyecto, que lo posiciona como un espacio de ocio de referencia en el distrito.

Recreación Enjoy Park. Los Porches del Audiorama

El centro comercial dispone de una ubicación privilegiada, próximo al Auditorio de Zaragoza, la Cámara de Comercio, el Hospital Miguel Servet e importantes empresas de la ciudad, destacando la cercanía con el futuro campo de fútbol de La Romareda. Este emplazamiento lo sitúa en un punto estratégico de la ciudad para los próximos años.

“Tenemos un valor diferencial con respecto a otros centros comerciales de la capital aragonesa. En este sentido, contamos con un mix comercial renovado, enfocado en generar experiencias para toda la familia y en implantar una oferta comercial atractiva y divertida para el público, más que en el sector del retail”, explica Javier Cuevas.

De esta forma, el centro comercial tiene como ejes transversales de su actividad el ocio, la formación y el bienestar, la restauración y los servicios. “Por ello, anualmente llevamos a cabo diversas actividades para dinamizar el centro y aumentar la visibilidad de los operadores, por ejemplo en Océano Atlántico, la academia de baile Dance & Style, Laser Space, el restaurante Mulo, la cafetería Di Garda o la cervecería D‘Jorge, entre otros”, ha añadido Cuevas.

En esta línea, Los Porches del Audiorama fomenta numerosos eventos culturales y de ocio, como la programación especial de Fiestas del Pilar o la cita mensual del Mercado de los Porches, que acercan al público los diferentes establecimientos.