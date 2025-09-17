Este es el colegio de Zaragoza en el que estudió Irene Vallejo: con 40 años de historia, público y aconfesional

El colegio es una etapa que muchos recordamos con afecto. Entre sus paredes transcurren la infancia y la adolescencia, se forjan amistades duraderas y se acumulan anécdotas que más tarde despiertan sonrisas y nostalgia.

Como cualquier persona, también quienes hoy son referentes culturales y sociales vivieron esos años escolares. Una de ellas es Irene Vallejo, una de las figuras aragonesas más destacadas de los últimos tiempos.

Tras la publicación de su aclamado El infinito en un junco, obra traducida a más de 40 idiomas, se ha consolidado como una autora de referencia internacional.

La aragonesa ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Medalla del Justicia de Aragón 2023 y, más recientemente, el Doctorado honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2025).

Pero antes de ser conocida y reconocida por medio mundo, Irene fue al colegio. En concreto al Basilio Paraíso, un pequeño centro educativo de Zaragoza con 40 años de historia, público y aconfesional.

El colegio Basilio Paraíso

En 2018, la escritora compartió en sus redes sociales: “Fui alumna del Colegio Basilio Paraíso. En estas aulas, en la biblioteca, soñé por primera vez los libros que escribiría. Ayer volví, invitada al club de lectura. Y los libros estaban aquí. Gracias”, publicó en el mes de junio.

El Colegio Público Basilio Paraíso, del barrio Romareda, abrió sus puertas en los años 80 y desde entonces mantiene un carácter público, laico y de proximidad. Actualmente acoge a unos 900 alumnos, entre Educación Infantil y Primaria.

El edificio, de cuatro plantas, celebró su 25º aniversario en el curso 2006-2007. Su distribución es la siguiente:

Planta baja: conserjería, comedor y aseos.

Segunda planta: aulas de Infantil, Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría.

Tercera planta: aulas de 1º y 2º de Primaria, sala de profesores, aulas de apoyo y biblioteca.

Cuarta planta: aulas de 3º a 6º de Primaria.

El colegio dispone de dos patios diferenciados: uno para Infantil, situado bajo el edificio y con zona cubierta y descubierta, y otro para Primaria, cedido por el IASS. En este último se desarrollan los recreos, las clases de Educación Física y actividades al aire libre. Está equipado con pistas de baloncesto y fútbol sala.

Con el objetivo de modernizar y hacer más inclusivo el espacio, en el curso 2018-2019 se inició un proyecto de transformación del patio con la participación de toda la comunidad educativa. Entre las mejoras previstas figuran un rocódromo, un puente tibetano, paredes musicales, zonas tranquilas y verdes, huertos aromáticos y juegos con materiales reciclados.

Tras su paso por el Basilio Paraíso, Irene Vallejo continuó sus estudios en el instituto Goya y en la Universidad de Zaragoza, mismos centros en los que se formó la bibliotecaria y filóloga María Moliner, a quien siempre ha admirado.

“Estudié en el mismo instituto y en la misma universidad que María Moliner. La ciudad de la adolescencia de María fue también la de mi juventud. Pensar en su labor original, renovadora y tenaz frente a los obstáculos y las represalias siempre me ha insuflado fuerzas e ilusión: así es como el pasado nos impulsa hacia el futuro”, escribió Irene en sus redes un 30 de marzo, fecha que se conmemora el nacimiento de la la autora en solitario del Diccionario de Uso del Español.

Pese a su proyección internacional y a las constantes invitaciones para impartir conferencias en todo el país, Vallejo nunca ha ocultado sus raíces. Al contrario, ha hecho de ellas un motivo de orgullo.