Paga 5 euros por un desayuno en un pueblo de Huesca y no se corta: "Es una tostada de pan tumaca sin tomate"

Cinco euros pueden parecer poco dinero o, una cantidad significativa. Todo depende de lo que uno reciba a cambio.

Ese es precisamente el debate que ha generado un vídeo publicado por el creador de contenido vasco Eneko, más conocido como enekoboll, durante su estancia en la localidad oscense de Broto, en el Pirineo aragonés.

Como ocurre en muchos establecimientos, el viajero tenía la opción de reservar la estancia con desayuno o sin él. Eneko optó por la segunda alternativa y, al llegar la mañana, decidió pagar los 5 euros que costaba el desayuno del hotel.

El resultado lo compartió en un vídeo que rápidamente se viralizó. Con tono cercano y un punto de humor, Eneko mostró lo que describió como un desayuno “muy completo”: zumo de naranja, café caliente, croissant, tostadas, mantequilla y mermelada casera, además de embutido.

“5€ Desayuno en Broto. La verdad que muy completo, y si quieres te ponen queso también”, sentencia en su publicación.

La grabación se completa con imágenes del entorno: un Broto nevado y tranquilo, que sirve de telón de fondo perfecto para comenzar la jornada antes de salir a recorrer los paisajes pirenaicos.

Eneko no dudó en bromear con las condiciones climáticas, y después del desayuno graba el exterior. Un pequeño pueblo nevado y bromea dando un mordisco a la nieve.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Entre la sorpresa por el precio y los elogios al desayuno, también hubo espacio para el humor. Uno de los comentarios más recurrentes se centró en la broma de Eneko sobre el “pan tumaca sin tomate”.

El creador, antes de darle un mordisco a la tostada con jamón, ironizó diciendo que se trataba de un 'pan tumaca sin tomate', lo que dio pie a todo tipo de comentarios divertidos: “Sin tomate no es pan con tomate” o “pan tumaca sin tomate difícilmente es pantumaca”.

Otros usuarios aprovecharon para comparar las costumbres gastronómicas en distintas regiones de España. Un comentario que destacó por su originalidad afirmaba: “En Segovia nadie come tostadas. Directamente se desayuna café con torreznos, o tortilla de patatas o chopitos. Hay que decir desayuno o almuerzo, según quieras un poco o un plato lleno”.

El debate sobre qué constituye realmente un desayuno completo se mezcló con la reflexión de muchos viajeros que señalaban que, en otros destinos turísticos, la misma cantidad de dinero apenas alcanza para un café.

Hay un dicho popular que dice: “Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo”. Eneko parece haberlo puesto en práctica en Broto. Por solo cinco euros, el viajero vasco disfrutó de un desayuno abundante, casero y en un entorno natural privilegiado.

Más allá de la anécdota, su vídeo ha puesto de relieve el valor que todavía se puede encontrar en algunos rincones de la geografía española en general y en Aragón en particular, experiencias sencillas, auténticas y con un precio difícil de igualar.