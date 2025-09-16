El gimnasio más cotizado de Zaragoza, con matrícula de 350 euros y balneario: "El ambiente es inmejorable"

“Es un gimnasio espectacular en Zaragoza con vistas al parque grande José Antonio Labordeta”. Así explica la propia empresa en su página web lo que es Metropolitan Romareda, prácticamente un resort de lujo ubicado muy cerca del centro.

Situado en el barrio Romareda este lugar ofrece todo tipo de comodidades deportivas a sus clientes. Eso sí, previo pago de una matrícula individual de 350 euros.

La cuota mensual estándar asciende a los 95 euros, aunque el centro ofrece diferentes modalidades de pago. Existen opciones más económicas, como el abono solo para las mañanas (78 euros), el plan en pareja (74 euros) o la tarifa para menores de 26 años, fijada en 86 euros.

A pesar de estos precios, el club no deja de sumar socios. De hecho, varias reseñas mencionan la afluencia de gente en horas punta, algo que confirma su popularidad. Y es que cuando un gimnasio se pone de moda, tocará armarse de paciencia en los momentos más concurridos.

Además, hay una opción de esta misma marca más céntrica todavía, el Metropolitan de Residencial Paraíso. Sin embargo, el de Romareda es más grande, con más servicios y permite que con el pago de la cuota pueda accederse a ambos establecimientos.

El gimnasio más exclusivo de Zaragoza

Las instalaciones son claramente el punto de inflexión que explica la popularidad de este gimnasio.

Su sala de fitness está equipada con la última tecnología, acompañada de zonas específicas como CrossMet, CrossHIIT, calistenia y entrenamiento outdoor. Además, dispone de piscina climatizada interior, piscina exterior con zona de cafetería y hasta un solárium.

El spa-balneario es otra de las zonas favoritas, pudiendo disfrutar desde circuitos de agua hasta tratamientos de belleza. 'Es mi gimnasio favorito. Las instalaciones están muy cuidadas y todo el personal es muy amable y muy profesional. El ambiente es inmejorable', comenta un usuario.

Aunque en las reseñas, como en prácticamente cualquier establecimiento, no todo es alegría. Algunos usuarios consideran que el centro podría tener más máquinas respecto a otros gimnasios o que el precio de la matrícula es elevado.

“El gimnasio está bien, pero los precios son excesivos” o “Un poco escaso de máquinas en comparación con otros. Las vistas muy buenas”, apuntan dos socios del mismo.

Aun así, las valoraciones muestran que la balanza se inclina claramente hacia lo positivo. El ambiente, el diseño del club y la calidad de sus servicios lo sitúan como el gimnasio más cotizado de Zaragoza y un referente nacional en cuanto a instalaciones deportivas de vanguardia.