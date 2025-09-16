Fernando Used, arquitecto: "Las viviendas coliving son una buena solución y van a tener bastante éxito"

Alquilar una vivienda es cada vez más difícil, más caro y no todo el mundo puede acceder a ellas. El mercado está respondiendo con otras propuestas, que combinan un alquiler casi tradicional con el servicio de un hotel o una residencia.

Es lo que llaman coliving o alojamiento flexible. Se trata de un modelo de vivienda colaborativa donde residentes (jóvenes profesionales, nómadas digitales, etc.) viven en un edificio y comparten espacios comunes.

En Aragón esta fórmula ya ha llegado. En Zaragoza hay 4 proyectos en construcción. "Con la gran actividad económica que hay en Aragón, hay mucha más demanda de vivienda que oferta, entonces creo que este sistema de residencias de coliving viene a aliviar un poco el problema", comenta el arquitecto Fernando Used en el programa Aquí y Ahora de Aragón Televisión.

Used explica que estos espacios serían para "alojamientos temporales", que fundamentalmente aprovecharían "estudiantes universitarios, estudiantes de plazas MIR, o trabajadores de ingeniería que vienen a los montajes de las plantas fotovoltaicas" que están empezando a levantarse en la comunidad.

Ante esta situación, el arquitecto reconocía que "Las viviendas coliving son una buena solución y van a tener bastante éxito en Aragón".

Coliving en Aragón

Aunque el término parezca novedoso, en Zaragoza ya existía hace 50 años. Hablamos de la 'residencia' de Sagasta 5, un inmueble emblemático donde viven personas mayores solas, pero no en soledad.

El 'colinvig' pues, no solo es para estudiantes o trabajadores temporales; este proyecto de 1981 está pensado para personas mayores (de unos 65 años) que aún son autónomas, pero que desean vivir en un entorno seguro, adaptado y socialmente activo.

'Coliving', la vivienda colaborativa

Como este edificio se están construyendo más en la capital aragonesa. Fernando Used, arquitecto de Ingennus explica "estamos haciendo unas 600 plazas, que serán habitaciones individuales con su pequeña habitación, cocina y su aseo y luego tiene unos espacios comunes en planta baja", afirma.

Los proyectos de Ingennus en Zaragoza son varias residencias. Una, Aloha Pirineos, estará junto a la ribera del Ebro, frente al aparcamiento de autobuses de la arboleda de Macanaz. Se basa en el modelo coliving y está destinado a personas jóvenes con carácter social, buscando facilitar su emancipación.

La otra sería la residencia de estudiantes Bravo! Zaragoza, ubicada en la avenida José Atarés 20, destinada principalmente a jóvenes estudiantes.

Una residencia de estudiantes suele ser algo habitual, una vivienda compartida siendo ya un adulto con trabajo y queriendo emanciparse, es otra cuestión. No obstante, el arquitecto confía en que es una buena solución "En España está muy arraigada la vivienda en propiedad, pero si la gente se adecúa a una vivienda en alquiler con un espacio compartido, creo que por supuesto puede ser un formato a largo plazo", concluye Used.