Cristina, hostelera zaragozana: "La gente viene al bar a cargar el móvil, pero no somos un co-working, es una gentileza"

Quién no se ha quedado sin batería en un bar y le ha pedido al camarero amablemente cargar el móvil. Lo que nadie se ha parado a pensar es cómo puede afectar esta petición al hostelero, así como los posibles clientes 'garrapata' que se sientan en un bar, piden un café y se quedan toda la mañana en el establecimiento sin consumir nada más.

La polémica comenzó cuando el conocido 'tuitero' @SoyCamarero reposteó un tuit (vía @MHdz66) de un establecimiento que pretendía cobrar 2 euros por cargar el móvil. Esta cuenta es famosa por compartir momentos injustos con la hostelería o como en este caso, surrealistas.

A raíz del tuit, Cristina Pemán, hostelera en Zaragoza, se moja y da su opinión en el programa Conexión Aragón (de Aragón TV).

"Esto ahora mismo no es necesario en la mayoría de los establecimientos, es una gentileza. Imagínate que cobrásemos también por leer el periódico", comenta Cristina.

Además, asegura preguntar a su compañía cuál es el precio total que tiene cargar un móvil, desde 0 al 100%: "Cuesta menos de medio céntimo. Es decir, no me voy a arruinar aunque vengan todos a cargar el móvil aquí" señala la hostelera, quitándole peso al asunto.

Problemas de este tipo de clientela

Aun así, precios y costos aparte, Cristina incide en el verdadero problema que genera este tipo de peticiones. Y es que, como es habitual ver en muchos establecimientos, ya hay un perfil de cliente cuyo único objetivo es pedir un café y pegarse toda la mañana trabajando con el ordenador, sin consumir nada más.

"No somos un co-working. Yo de momento lo facilito y lo que hago es animar a que se tomen después de un café normal un 'descafeinadito', que entre los dos hacen un Starbucks", apunta Cristina, dando trucos de hostelero sobre cómo incitar a una nueva consumición.

De momento todo queda en anécdota, aunque lo que está claro es que ya hay algún bar que pretende sacar rédito de cargar el móvil. "Ya has visto lo que cuesta, es un negocio, una inversión", comenta una simpática Cristina bromeando sobre la posibilidad de cobrar este tipo de servicios.

¿Es legal cobrar por cargar un móvil?

La normativa es ambigua y genera ciertas dudas. En principio, los consumidores no deberían pagar ningún suplemento por conectar su móvil u ordenador, a menos que el establecimiento lo haya indicado de forma clara (en la carta por ejemplo). De lo contrario, puede considerarse una práctica abusiva.

Soy Camarero ya publicó hace tiempo una historia parecida, donde a un cliente le cobraron por cargar el móvil en un bar. "Una mujer estuvo horas con un café con leche y conectó su ordenador a la luz más el wifi del local, al sacar la cuenta a la clienta le añadió estos costes al ticket, ¿cómo lo veis?".