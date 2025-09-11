Se buscan vecinos en este pueblo a 10 minutos de Zaragoza: hay empleo y casas desde 60.000 euros

Con 6.100 habitantes y a unos escasos 20 kilómetros de Zaragoza, el bonito pueblo de La Muela puede ser uno de los mejores destinos para vivir de la provincia. Este tipo de pueblos cercanos a la capital aragonesa, como Pedrola o Utebo, gozan de todos los servicios de una gran ciudad pero con la comodidad de un pueblo.

En el caso de La Muela, puede presumir de disponer de todos los servicios suficientes para no tener ni que salir de la localidad. Desde un amplio polideportivo, supermercados, restaurantes, residencias o colegio.

Pero, ¿por qué querría vecinos un municipio que aparentemente lo tiene todo? Desde la página web ‘Vente a vivir a un pueblo’ se publicitan municipios de España como La Muela mostrando toda la gama de servicios, opciones inmobiliarias y trabajos. Es decir, dando todo lo necesario que un nuevo habitante necesita al cambiar de vida.

Empleo en La Muela

La Muela puede presumir de tener uno de los polígonos industriales más punteros de Aragón que aglutinan la mayoría de las ofertas laborales de la localidad.

Lo más habitual es ver vacantes de puestos relacionados con cadenas de producción, dadas las empresas de la zona. Sin embargo, también se pueden encontrar empleos cualificados como ingenieros, administrativos, soldadores, comerciales, etc.

Pueden encontrarse en plataformas como Infojobs o LinkedIn, aunque en la propia página web del Ayuntamiento de La Muela también se publican diversos puestos de trabajo.

Lo que está claro es que quien quiere trabajar puede hacerlo, y dónde mejor que en un lugar que está a un paso de Zaragoza.

Viviendas en La Muela

Desde ‘Vente a vivir a un pueblo’ aseguran que se pueden encontrar opciones de alquiler en la zona a partir de los 400 euros al mes. A día de hoy, sólo hay 3 viviendas listadas en idealista, por lo que lo más recomendable es visitar las empresas inmobiliarias de la zona, o simplemente darse un paseo por el casco urbano y comprobar los portales, ya que es habitual ver algún anuncio.

Para los más decididos, La Muela tiene opciones de casas o chalets a partir de los 60.000 euros, además de muchas y económicas fincas rústicas. Eso sí, son casas de pueblo con varios años encima y alguna de ellas necesita una… o dos capas de pintura.

Interior de un chalet a la venta por 60.000 euros en la localidad Idealista

¿Cómo es la vida en el pueblo?

La vida en este encantador pueblo de la comarca de Valdejalón está marcada por los contrastes. En invierno el tiempo es duro y son habituales las nevadas y nieblas densas, ya que el municipio se encuentra sobre una meseta de 600 metros de altura.

En verano todo cambia, los vecinos combaten el calor sofocante con las buenas instalaciones públicas de la localidad, como las piscinas. Además, en cuanto a servicios se refiere, es un pueblo al que no le falta detalle.

Por el momento, esta localidad zaragozana de 6.000 habitantes busca más vecinos y pone toda la carne en el asador para que así sea, incluyendo ayudas y subvenciones a familias.