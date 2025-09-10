El desconocido pueblo de Aragón donde comer mucho y muy bien: "Fuimos a comer cuatro de los cinco días que estuvimos allí"

Que en Aragón se come de maravilla no es ningún secreto. La comunidad presume de una tradición culinaria sólida y de productos de primer nivel: trufa negra, jamón de Teruel, aceite de oliva, borraja, ternasco… Un abanico de sabores capaces de conquistar a cualquiera que los pruebe.

Huesca, en particular, es la provincia aragonesa con mayor número de estrellas Michelin, y localidades como Aínsa, Anciles o Canfranc se han hecho un nombre gracias a su excelente gastronomía. Sin embargo, hay otro rincón del Pirineo que, sin tanta fama, se ha ganado un lugar especial en el paladar de sus visitantes: Escarrilla.

Este pequeño pueblo del Valle de Tena, rodeado de imponentes montañas, cautiva por su encanto y sorprende por sus restaurantes. Calles apacibles, arquitectura típica, ambiente familiar… y sitios donde comer mucho y bien. Estos son tres de los más recomendados por los propios viajeros en internet.

Casa Solano

Uno de los lugares más comentados es Casa Solano, un restaurante que cuida tanto el producto como al cliente. José Manuel, que visitó la zona con amigos, asegura que el servicio fue "¡impecable!".

"Están muy pendientes de las intolerancias", comenta. “Prácticamente toda la carta es apta para celíacos y está todo bastante bueno. Nos gustaron mucho los huevos rotos y las migas”, este último plato es un clásico en todo Aragón.

Restaurante Solano Google

Este cliente destaca además que “éramos un grupo de 10 y nos sirvieron rápido y atentos”, y subraya la buena relación calidad-precio: “Pagamos entre 20 y 22 euros por persona, lo que, teniendo en cuenta la zona, está bastante bien”.

Casa Solano cuenta con una puntuación de 4,1 sobre 5 en Google, y se ha convertido en un restaurante de referencia para quienes buscan comer bien y con seguridad alimentaria.

Asador Mingo

Otro local muy valorado es el Asador Mingo, donde muchos visitantes hacen parada tras una jornada de montaña. Con una valoración de 4,4 sobre 5 en Google, los comentarios coinciden: se come bien, rápido y abundante.

“Un lugar increíble para reponer fuerzas después de una mañana de esquí”, dice un usuario. “A pesar de estar el local abarrotado, la dueña nos hizo un hueco amablemente y nos sirvió una comida estupenda de manera súper rápida” algo que cuando se va con hambre se agradece.

Asador Mingo Google

Otro cliente lo tiene claro: “Siempre que subimos al Pirineo tenemos que visitar este asador, aunque tengamos que hacer unos cuantos kilómetros. Nos encanta”. En su visita, pidieron unas alubias blancas de primero, migas con huevo y uvas, manitas de cerdo y guiso de cordero, todo acompañado de postres caseros como arroz con leche y natillas.

El menú ronda los 22 o 23 euros, y muchos destacan la rapidez y amabilidad del servicio: “Fuimos a comer, menú a 22€ el finde. Las migas muy ricas y el secreto también. Las natillas caseras. La atención muy rápida” se puede leer en otro de los comentarios, se ve que la rapidez la dominan en el Asador Mingo.

Asador Escarra

Por último,en el camping de la zona encontramos el Asador Escarra, el gran descubrimiento para muchos visitantes. Su puntuación en Google es de 4,5 sobre 5, y algunas reseñas son tan contundentes como sinceras:

“¡Menudo descubrimiento! Hemos comido en el asador por casualidad, en nuestra pausa de viaje, bajando de Francia”, dice una señora. Otro visitante lo resume aún mejor: “Fuimos a comer cuatro de los cinco días que estuvimos allí”.

Asador Escarra Google

Este restaurante ofrece también un menú de trabajador por 15,5 euros, difícil de encontrar en la zona con esa calidad. Un precio ajustado y una cocina que convence, tanto a quienes están de paso como a los que se quedan varios días.

Escarrilla puede pasar desapercibido, pero quienes lo conocen lo recomiendan sin dudar. Rodeado de montañas y cerca de enclaves turísticos como Formigal o Panticosa, a este pueblo del Alto Gállego se va por sus vistas y se regresa por su mesa.

Buena comida, precios razonables, atención cercana y ese aire tranquilo de los pueblos de montaña. Si buscas un lugar donde comer bien en el Pirineo aragonés sin agobios ni masificaciones, Escarrilla es el nombre que deberías conocer y recordar.