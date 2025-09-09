Una vecina de Zaragoza no se corta y critica el bar con las mejores patatas bravas de la ciudad: "Ya no es lo que era"

La buena fama se gana con esfuerzo y constancia. Ser calificado como 'el mejor' en algo no es por casualidad. Varias generaciones de universitarios han ido a tomar las bravas del Montesol, y los años le han dado el nombre de las mejores patatas bravas de Zaragoza.

No obstante, podría perder el título, pues varias reseñas de Google afirman que "ya no es lo que era", y critican que las patatas "están recalentadas".

Ya se sabe que la opinión de una vecina no es ley divina, y que los comentarios en internet hay que tomárselos con precaución. Aunque también es cierto que "si el río suena, agua lleva".

Las bravas del Montesol son un clásico y los universitarios de los 90 siguen acudiendo ahora, 30 años después, a por ellas.

El bar de las Delicias cuenta con gran variedad de tapas y de bocadillos. Aparte de las bravas, los calamares también son uno de los grandes reclamos.

Bar Montesol

Haciendo esquina en la calle Franco y López, se encuentra como detenido en el tiempo, El Montesol. Cuenta con terraza y una parte de arriba menos conocida y más vacía, las escaleras empinadas que hay que subir pueden desanimar.

El bar de Zaragoza cuenta con más de 2.200 reseñas y la mayoría lo puntúan con 5 estrellas. No obstante, su nota en Google es de un 3,8 sobre 5.

Entre los últimos comentarios leemos el de Beatriz que dice: "Comida generosa a buenos precios, muchas variedad. Bocata de calamar con salsa ¡lo mejor!".

Andrea acudió hace dos meses, y su experiencia no fue tan positiva: "Ya no es lo que era", comienza y continúa: "Ha bajado muchísimo de calidad pero eso si, los precios han subido y no poco", critica.

Sobre los precios hay varios comentarios, algunos lo consideran justo y hasta económico y otros se echan las manos a la cabeza: "Me enseña el ticket mi pareja y alucino con los precios de los huevos (8,50 €), solo pensar que de coste le ha de salir por menos de 2€, se suben a la parra con semejante precio", sentenciaba Ruth hace ya un año.

Pedro fue al bar el mes pasado: "Comida muy buena, tapas de bar de toda la vida y algunas de ellas aderezadas con su salsa secreta, que le da el toque al plato", la salsa de las bravas se utiliza en varias tapas y bocadillos, por lo que es el sello de identidad del Montesol.

"El trato muy mejorable, son bastante bordes la verdad, si mejorasen eso cambiaría totalmente la percepción del sitio", continúa el comentario de Pedro. La atención del servicio también protagoniza varios comentarios.

Un mal día puede tenerlo cualquiera, y sobre la amabilidad de los camareros hay variedad de opiniones: "La atención de Norelia, Conrado, y todo su equipo, hacen que las mañanas del Montesol sean únicas. Vale la pena acercarse a desayunar o almorzar en sus terrazas", sentencia Teresa.

Lo mejor para hacerse una idea del bar, su gente y sus bravas, es ir uno mismo y crearse su propia opinión.