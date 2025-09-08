Confirmado por la Comunidad de Aragón: esta ayuda de 2.000 euros para autónomos puede solicitarse hasta octubre

Mientras el trabajo escasea en toda España y los salarios se estancan, Aragón busca introducir medidas para fomentar su mercado laboral.

Muchas de estas medidas se centran en colectivos poco favorecidos como los parados de larga duración. Sin embargo, si hay un sector del tejido empresarial que siempre necesita apoyo es el de las pymes y los autónomos.

Más del 99% de las empresas en Aragón entran en la categoría de pymes, y más del 80% de ellas son microempresas. El total de trabajadores autónomos en la región supera los 600.000 afiliados, unos datos que evidencian la enorme repercusión de estas figuras en la economía local.

El programa de estas ayudas se traduce en la financiación íntegra de la contratación de economistas colegiados, encargados de analizar a fondo la situación económica y financiera de cada empresa beneficiaria, y de elaborar un completo informe de diagnóstico.

Este informe ofrece una visión integral del estado de la empresa, e incorpora recomendaciones concretas para mejorar la cuenta de resultados y optimizar la gestión financiera.

Requisitos y cuantías de la convocatoria

Las subvenciones están dirigidas tanto a sociedades mercantiles como a personas físicas que ejerzan la actividad económica en Aragón y cumplan, entre otros requisitos, con la normativa de contabilidad, estén al corriente de pagos tributarios y no tengan deudas con la administración pública.

La subvención es para la contratación de servicios profesionales de economistas colegiados para realizar informes y diagnósticos financieros completos sobre la situación de la empresa.

El informe debe incluir análisis de la contabilidad, patrimonial, resultados, ratios, umbral de rentabilidad, tesorería y recomendaciones detalladas.

La ayuda alcanza el 100% del coste del servicio, con un límite de 2.000 euros por beneficiario y servicio contratado.

El presupuesto total que el Ejecutivo autonómico destina a esta edición asciende a 182.350 euros, unas cifras que se mantendrán hasta agotar el crédito disponible.

La concesión de ayudas sigue un procedimiento de concurrencia competitiva simplificada: las solicitudes se resuelven por orden de presentación y hasta agotar los fondos previstos.

Los interesados pueden iniciar el trámite de manera exclusivamente electrónica hasta el 31 de octubre de 2025, utilizando certificados digitales reconocidos por la administración autonómica. Puedes encontrar los archivos aquí.

El proceso requiere aportar una serie de documentos probatorios, entre ellos la factura por el servicio de diagnóstico, acreditación de pago y certificados de colegiación del profesional que emita el informe.

Este programa busca ofrecer una radiografía financiera a las empresas, y pretende establecer un marco de mejora permanente en la gestión de recursos y resultados empresariales.

La administración autonómica establece exigentes mecanismos de control, obligación de justificación documental y mecanismos de transparencia. Si se detectara cualquier incumplimiento de las condiciones, se contempla la devolución de los fondos y la aplicación de un régimen sancionador conforme a la Ley de Subvenciones de Aragón.