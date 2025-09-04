El nombre de niña aragonés de solo tres letras que enamora: significa altar y un río de Huesca se llama así

Elegir el nombre de un bebé durante el embarazo puede ser una de las decisiones más emocionantes y a la vez más complicadas. Es una elección que lo acompañará toda la vida. Si se acierta, será un impulso para su crecimiento; si no, puede convertirse en un motivo de incomodidad.

En los últimos años, la tendencia en España se ha inclinado hacia los nombres cortos, de no más de cinco letras. Ejemplos como Sofía, Hugo, Leo, Martín o Carla se repiten en los registros. A la vez, cada vez son más las familias que buscan nombres con identidad regional.

Dentro de esta moda han cobrado fuerza los nombres aragoneses. Uno de ellos, breve y sonoro, ha traspasado fronteras y se escucha ya en diferentes lugares del país. Se trata de Ara, un nombre de tan solo tres letras con una historia tan antigua como significativa.

Ara significa altar en latín. En las iglesias, desde los primeros siglos del cristianismo, se colocaba una piedra sagrada llamada así, que contenía reliquias de mártires. Por eso, este nombre transmite un fuerte simbolismo espiritual y de permanencia.

Al mismo tiempo, Ara es también el nombre de un río pirenaico que discurre por la provincia de Huesca. Su origen etimológico está ligado a voces preindoeuropeas que significan corriente de agua o valle. Esto lo conecta con la naturaleza y el paisaje aragonés.

Ara: un nombre aragonés

El nombre Ara está dejando de ser exclusivo de Aragón: ya se escucha por toda España, aunque los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) siguen mostrando concentración en Zaragoza y Huesca.

Actualmente, hay 625 personas con ese nombre en el país: 541 mujeres y 84 hombres, con una edad media de poco más de 13 años. Además, “Ara” también aparece como apellido en más de 1.500 personas, y 51 personas lo tienen en ambos apellidos.

¿Por qué gusta tanto “Ara”?