Así ha quedado el anuncio que Johnny Depp grabó en Teruel: un perfume, un gorro de 'cowboy' y hasta un puma

Ya se ha lanzado el anuncio que Johnny Depp grabó en Teruel.

El actor estadounidense estuvo en la provincia un par de días durante el mes de abril, provocando un gran revuelo. La grabación se llevó a cabo con mucha discreción, y apenas llegaron imágenes del rodaje.

Hoy, 3 de septiembre, se ha hecho público el anuncio del perfume Sauvage. El perfume 'Sauvage', Dior y Johnny Depp han colgado el vídeo en redes sociales y Teruel Film Commission, el servicio público de atención a rodajes de la Diputación Provincial de Teruel, lo ha compartido.

En el anuncio de unos 40 segundos, se ve un paisaje desértico, como si del lejano oeste estuviéramos hablando. Realmente es el Barrachina, en la provincia de Teruel.

Esta zona de Aragón es conocida como el Cañón del Colorado español, por su color rojizo tan especial. Y allí, entre las montañas se encuentra como en casa el actor de Piratas del Caribe.

La grabación, que duró unos 3 días, tuvo lugar en Peñarrubia de Villaspesa, cerca del camino que conecta esta pedanía con la de Castralvo. Para proteger el rodaje se instaló un vallado, evitando que los seguidores interrumpieran las tomas.

En el anuncio se utilizó incluso un puma, el mismo que aparece junto a Johnny Depp en pantalla. La presencia del animal generó aún más expectación alrededor de la producción.

Se trata de un proyecto de Hollywood que supone una gran oportunidad para Teruel. Gracias a este rodaje, el nombre de la ciudad se asocia a un producto de alcance mundial.

Las imágenes del spot se difundirán por todo el mundo, funcionando como escaparate turístico. Una clara demostración de cómo cine y publicidad pueden impulsar un destino.