La idílica cala pegada a Salou y desconocida por la mayoría de aragoneses: "No entiendo las críticas negativas de esta playa"

Con el final del verano a la vuelta de la esquina, el fin de las vacaciones y el regreso a la rutina, muchos maños han decidido exprimir al máximo la sensación de playa acercándose a su destino de confianza por excelencia, la Costa Dorada.

A muy pocos minutos de Salou, dirección La Pineda, se encuentra una pequeña playa que goza de todas las comodidades y que muchos aragoneses pasan por alto. Se trata de la Cala Crancs, un lugar donde el mar se funde con los acantilados y crea un entorno de cuento, ideal para saltarse una mañana de playa convencional.

Esta cala cuenta con unos 90 metros de longitud y unos 40-50 de ancho de arena fina y dorada. Lo que más destaca son sus aguas tranquilas y transparentes, ideales para nadar o hacer snorkel. Donde es habitual ver gran variedad de peces como doradas, herreras o lubinas.

Lo mejor de la misma, sin lugar a dudas, son todas las comodidades y servicios que ofrece. Cuenta con socorrista, chiringuito, duchas y baños gratuitos. Además, al ser ancha y poco conocida, siempre suele haber hueco y zonas para jugar unas palas o sacar el balón.

Tantas son las opciones, que un usuario de TripAdvisor comenta: "No entiendo las críticas negativas a esta playa". Aunque la inmensa mayoría de opiniones se centran lo bonito y disputable de la playa, algunas se quejan de las pocas opciones de aparcamiento, sobre todo en temporada alta.

Para los más inquietos y amantes de los paseos junto al mar, lo ideal es subir por las escaleras que parten desde la zona de duchas hasta los acantilados, desde donde se puede contemplar la inmensidad del Mediterráneo fundiéndose con la vegetación. Una de las rutas más famosas es seguir el Camí de Ronda, que atraviesa acantilados, miradores y otras calas como Penya Tallada o Cala Font.

Cala Crancs, Cap Salou Turismo Costa Dorada

Dónde comer cerca de la Cala Crancs

El chiringuito de la cala ofrece opciones para picar algo rápido, como bocadillos, porciones de pizza o sándwiches. Aunque, una vez disfrutada la playa por la mañana, lo mejor es regresar a Salou y probar alguno de sus restaurantes por excelencia.

Comer un buen arroz en 'La Trinca', comida italiana del 'Goretti' o unas chirlas del 'Terramar' son algunas de las opciones que nunca fallan.

Cómo llegar a la Cala Crancs

Frente a todas las ventajas y encantos que tiene esta playa, sin lugar a dudas, lo peor es su acceso. En temporada alta aparcar cerca es prácticamente imposible, a no ser que se vaya pronto por la mañana. También está la opción del autobús cogiendo la línea Tarragona - Cambrils (de autobuses 'Plana') y bajándose en Cap Salou. Una vez allí, la cala Crancs está a 10 minutos a pie.

Hay pendientes y cuestas hasta la cala, por lo que hay que ir algo mentalizado. Eso sí, con las vistas y servicios de la misma, el trayecto merece la pena.