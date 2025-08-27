Luis (52) empresario de Zaragoza revoluciona 'First Dates': "Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es poderosa"

Una noche más, First Dates no deja indiferente a nadie. El popular dating show de Telecinco regresa con las mejores citas a ciegas de nuestro país.

En la emisión de este martes, el presentador Carlos Sobera dio la bienvenida al restaurante más famoso de la televisión a dos solteros que buscaban el amor, pero que no tuvieron suerte.

En esta ocasión fue Luis, un empresario de Zaragoza quien tuvo una cita con Anna, una mujer de 37 años, agente logística y residente en Guadalajara.

Luis se describe como alguien con un fuerte instinto de protección que "le mueve desde dentro", especialmente cuando presencia situaciones de injusticia graves, como el maltrato a un niño o a un animal.

No se declara creyente en el amor eterno, sino en la idea de encontrar una compañera de vida, convencido de que desde hace millones de años los seres humanos estamos diseñados para complementarnos. Según explica, hombres y mujeres se necesitan mutuamente, aunque opina que "se ha perdido la naturaleza de cada uno".

Un momento de la cita en 'First Dates'

Con esta mentalidad, acude al restaurante de First Dates con la ilusión de conocer a esa mujer complementaria, preferiblemente de Europa del Este: "Esos rasgos rubios, ojos claros, su cultura… me llama mucho la atención", declara.

Anna cumple ese primer requisito. La guadalajareña es rubia de ojos claros, procedente de Rusia. Sin embargo, su primera impresión no fue buena. Luis le pareció que estaba un poco "dejado", y ante la cámara fue muy clara al sentenciar que "No me pone".

No obstante, las primeras impresiones pueden engañar, y se sentaron a la mesa para conocerse un poco más. El de Zaragoza expresaba su deseo de encontrar "una madre que en la época en la que esté criando a los críos no necesite trabajar o dejar a los hijos con la niñera", algo que chocó a su cita: "O sea, quieres una mujer a la que poder dominar, sumisa", criticaba.

Ante la acusación, el empresario se defendía: "No dominar, a mí me gusta una mujer poderosa". Y para explicarse ponía un ejemplo: "Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende", explicaba.

La sintonía entre ambos no llegó a existir, y al final del programa cada uno se fue por su camino. Eso sí, el zaragozano con una petición: "Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida... Por favor, soy el primer candidato. Apuntarme en la lista porque me gustaría conocerla".