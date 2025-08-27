Agente inmobiliario tajante ante la moda 'low cost' que llega a Zaragoza: "Va a hipotecar el futuro de los jóvenes"

El problema del acceso a la vivienda en nuestro país sigue generando distintas alternativas y propuestas, con la intención de poder dar una entrada menor y paliar parcialmente la escasez de vivienda en ciertas capitales de provincia.

Como han informado desde el programa de Aragón TV 'Conexión Aragón', una nueva moda inmobiliaria se está popularizando a pasos agigantados. Se trata de la venta de habitaciones, cuyos compradores compartirían la propiedad de un inmueble con otros compradores.

Esta medida que está a punto de aterrizar en Zaragoza plantea muchas dudas, desde legales hasta logísticas. Como afirma Yeray Velilla en Aragón TV, agente inmobiliario de Zaragoza, "Legalmente no puedes comprar una habitación como tal, lo que estamos comprando es un proindiviso". Es decir, una participación sobre la totalidad del inmueble.

Además de las dudas legales también se plantean ciertas lagunas relativas al reparto de gastos de la vivienda en caso de derramas, reformas o gastos asociados al consumo (como luz o agua). Son temas todavía sin legislar, aunque, según palabras del agente inmobiliario: "Tendría que ser en función del porcentaje que tú tienes del propiedad del inmueble".

¿Solución o parche al problema de la vivienda?

El agente se muestra tajante ante este nuevo modelo. "Bajo mi punto de vista creo que queda bastante lejos de ser una solución para el problema que tenemos actualmente en Zaragoza. Es un parche que puede hipotecar el futuro de los jóvenes en España".

Por ahora y sin tener datos oficiales todavía sobre la incidencia de este nuevo método de inversión, todo apunta a que el perfil de compradores serán gente joven o personas con menos recursos a los cuales no se les pueda conceder una hipoteca por una vivienda completa.

Sin embargo, al no poder registrar la propiedad de una habitación en el Registro de la Propiedad, también se plantean las dudas sobre el proceso de compraventa así como la posición de los bancos sobre una posible financiación.

Precio de una habitación

El líder de este modelo es la plataforma online habitacion.com, la cual vende habitaciones en Madrid, Granada, Valencia y Murcia, y se encarga de gestionar y publicitar la compraventa de habitaciones y guiar en todo el proceso.

En dicha plataforma, pueden verse precios superiores a los 60.000 euros para una habitación en Madrid, aunque como todo, dependerá de la ciudad y la zona. Una de las ventajas que tiene esta inversión es limitar un poco la barrera de entrada al acceso a la vivienda, tanto para inversores que la quieran alquilar o propietarios que vayan a hacer uso de la misma.

Por el momento, pese a las dudas y lagunas legales que se han planteado en el programa 'Conexión Aragón', todo apunta a que Zaragoza va a recibir este nuevo modelo en muy pocas semanas.