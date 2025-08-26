Así es la mega mansión en venta a sólo 20 minutos de Zaragoza: hasta 16 habitaciones y 5.192 metros cuadrados

A sólo 20 minutos de Zaragoza en dirección a uno de los municipios más populares de la provincia por los centros de datos, Villanueva de Gállego, se encuentra una de las casas más lujosas y ostentosas de todo Aragón.

A esta mega mansión no le falta detalle alguno. Data de la Edad Media y entre sus amenidades principales destacan sus 16 habitaciones, dos baños, jardines, amplios salones, y hasta Iglesia. Dadas las dimensiones y la belleza arquitectónica y señorial de la casa, esta finca ha sido usada antaño para celebrar todo tipo de convites y celebraciones.

Su precio al público es de 1.261.000 euros, suponiendo una gran oportunidad tanto a grandes inversores (pudiendo explotarla como finca de eventos) como a personas adineradas que quieren una residencia de esta magnitud. Además, su cercanía con Zaragoza es quizá uno de sus puntos más fuertes.

Palacete de encanto medieval

La historia de este palacete arranca en el año 1.162 (s.XII), cuando la Orden del Císter levantó en este mismo lugar la Abadía de Juncería, el primer paso hacia lo que siglos más tarde sería reconvertido como Monasterio de Rueda. No era solo un espacio dedicado a la religión, también funcionaba como una granja autosuficiente.

Con el paso de los siglos, la finca se transformó en una fábrica de papel, impulsada por la fuerza del río Gállego. De esta etapa aún quedan algunas huellas en la casa, como las pilas, los antiguos secaderos y una galería de arcos que se utilizaba para el secado del papel.

Características principales de la propiedad

La mansión en sí misma cuenta con una superficie construida cercana a los 1.923 metros cuadrados, asentados sobre una amplia parcela de 5.192 metros cuadrados, en la cuál destaca una gran piscina.

Zona exterior LuxuryEstate

En los jardines hay muchas zonas verdes, donde reinan árboles gigantescos y cientos de metros de césped, aunque necesitan cierta atención debido al paso del tiempo. La casa está rodeada de campos de cultivo, sotos y la vegetación de ribera propia del valle, ofreciendo un entorno tranquilo en medio del campo.

Otra de las características que más sorprenden al visitar la vivienda es su estructura en forma de “L”. Destaca por la presencia de una elegante galería de arcos y numerosas habitaciones que multiplican las posibilidades de uso y distribución interior.

Entrada al palacete de Villanueva de Gállego LuxuryEstate

Entre sus elementos históricos se conservan una cruz monumental, un aljibe y diferentes estructuras originales que refuerzan el valor patrimonial.

Otro de los principales atractivos es que no requiere de mucha reforma. Bien es cierto que los jardines están algo descuidados y zonas como las de la Iglesia tienen potencial de mejora, pero en general, la casa está lista para recibir a un nuevo dueño y abrir otro capítulo de su historia.