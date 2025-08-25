Las veces que Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, estuvo en Aragón: rodó una película en los Pirineos

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años, según ha confirmado la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales. La intérprete, popular por papeles como Yo soy la Juani (2006), película dirigida por Bigas Luna, llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer.

La intérprete madrileña visitó Aragón en un par de ocasiones, principalmente por trabajo. Echegui participó en la película 'Kamikaze', rodada en el Pirineo aragonés en 2014 y dirigida por Álex Pina. El film contaba aparte de Verónica Echegui, con otros actores reconocidos como Álex García, Carmen Machi, Leticia Dolera, Eduardo Blanco, Iván Massagué y Héctor Alterio.

La actriz saltó a la fama, tras protagonizar la película de 'Yo soy la Juani', dirigida por Bigas Luna en 2006. Desde entonces la artista no dejó de rodar películas y cortometrajes con mayor o menor alcance.

La actriz también estuvo en Zaragoza participando en el ciclo 'La buena Estrella', organizado desde hace años por la Universidad de Zaragoza. Fue invitada en 2017, en concreto a un homenaje a Bigas Luna ( director y guionista de cine español fallecido en 2023). Junto a Verónica Echegui, participaron en el homenaje Chema Mazo, Celia Orós, Javier Angulo y la galardonada Vicky Calavia.

Nacida el 16 de junio de 1983 en Madrid, su nombre real era Verónica Fernández de Echegaray. Su muerte ha impactado al mundo del cine español por inesperada, pues se desconocía que padeciera cáncer.

Las reacciones no han tardado en llegar, y desde esta mañana las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y condolencias por el fallecimiento de la artista.

A lo largo de su carrera, recibió nominaciones a los Premios Goya como mejor intérprete femenina protagonista por El patio de mi cárcel (2008), dirigida por Belén Macías y producida por Pedro Almodóvar, y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), dirigida por Icíar Bollaín. Por esta película recibió el Premio Gaudí.

La última producción en la que participó fue la serie 'A muerte' (2025), comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden donde interpretó el papel de Marta, implicada en una relación de dos treintañeros que no están en su mejor momento.