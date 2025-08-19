Cierra inesperadamente un conocido bar del centro de Zaragoza: "Venía gente de otros sitios y les da mucha pena"

Zaragoza pierde temporalmente uno de sus bares más especiales. Se trata del Garito de Gareta, un local ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle del Rincón, 5 (cerca a la calle Heroísmo). El establecimiento, caracterizado por su música y ambiente, formaba parte de la conocida ruta del cante junto a La Cepa y La Dolores, pero ahora está cerrado y en busca de un nuevo inquilino.

En el año 2019, justo antes de la pandemia, David se convirtió en el propietario del Garito de Gareta, un bar que gestionaba junto con su pareja Marta. Funcionaba muy bien, pero tienen que traspasarlo por incompatibilidad con otros proyectos personales.

“David se dedica al mundo del espectáculo, hace programaciones de eventos, tiene una orquesta. Esto requiere tener que ir a muchos sitios para comprobar que todo esté saliendo bien. No podía estar al 100% allí”, justifica Marta.

Así pues, es el momento de cerrar ese capítulo, con mucha pena, pero con la esperanza de que alguien lo coja con la misma ilusión que ellos y siguiendo la misma esencia: “Este garito necesita que haya música en directo, que sea un ambiente bohemio y familiar”.

Por el momento, el Garito de Gareta lleva varias semanas cerrado al público y esperando interesados que devuelvan a la vida su música y esencia.

Esta noticia ha dejado huérfanos a muchos de sus habituales clientes, que han manifestado que “les da mucha pena”, según reconoce Marta. Y es que hasta el establecimiento, a pesar de sus pequeñas instalaciones (aforo para 29 personas), iba mucha gente de propio desde otros sitios.

“La gente hacía la ronda por los otros bares. En el nuestro no dábamos comida, solo era copa de noche, pero a la gente le gustaba mucho tocar los instrumentos que tenemos”, recuerda.

En esa línea, en las reseñas de Google, una usuaria cuenta que “si te gusta la música, te dan la oportunidad de tocar y cantar”. “Es un lugar emblemático de Zaragoza, un bar de hace muchos años”, comentaba la misma.

Anuncio de traspaso

La Asociación de Café y Bares de Zaragoza se hace eco del traspaso del bar y lo describe como un lugar “diferente, con un estilo cercano y espontáneo que ha sabido ganarse un hueco en la escena cultural de Zaragoza”.

“Por su pequeño tamaño, la experiencia es muy cercana, y los estilos que se pueden escuchar son tan variados como jota, tango, rock, folk o fusión”, aseguran en el anuncio.

Además, detallan que El Garito fue reformado en 2020 y cuenta con equipo musical, una barra en forma de L, dos baños adaptados y un pequeño desván.