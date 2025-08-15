Apertura confirmada en Zaragoza: una nueva marca de comida para llevar abre en el centro de la ciudad

El centro de Zaragoza está en constante movimiento y renovación. No solo de personas y reformas, sino también en el apartado de negocios. Aperturas, traspasos, cierres… Solo en lo que va de verano en el corazón de la ciudad han aterrizado diferentes establecimientos como el bar Triana, la emblemática cafetería Cuarto Espacio o una consigna de maletas, entre muchos otros.

Por otro lado, algunos espacios todavía no han abierto, pero han anunciado su llegada durante estas semanas. Es el caso del nuevo Mango Home, cuya apertura en el 'Palacio de la Luz' se espera para principios de octubre, o de una nueva cadena de comida para llevar que abrirá en el paseo Independencia, número 31.

Desde hace unas semanas, en este local donde en su día hubo una tienda de accesorios para móviles comenzó una reforma para darle una nueva vida. Tal y como reconocieron los trabajadores de esta obra, se trata de un lugar de comida exclusivamente para llevar.

En concreto, estos confirmaron que va a ser un Healthy Poke, una cadena de poke bowls ubicada por diferentes ciudades de España. Tiene alrededor de 40 locales distribuidos en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Murcia y Las Palmas, pero será la primera vez que llegue a Zaragoza.

A la capital aragonesa lo hace bajo el nombre de Healthy Nation, la marca paraguas que agrupa los locales del grupo Healthy Poke. O al menos, así aparece en la ficha de Google. El nuevo establecimiento ya se encuentra ubicado en Internet, aunque indica que está cerrado temporalmente.

La fecha de apertura se desconoce por ahora y en el interior del local todavía queda trabajo por hacer antes de abrirse al público, por lo que habrá que esperar para disfrutar de este plato tan demandado en pleno centro de Zaragoza.

Comida saludable y rápida

Healthy Poke nació de la pasión de tres jóvenes que querían cambiar el ‘fast food’ por ‘healthy food’, defendiendo que la comida empodera la mente y te hace más fuerte por dentro, y por fuera.

“Nosotros queremos cambiar esta perspectiva. La comida rápida ya no tiene por qué ser comida no saludable”, explican en su página web.

“Nuestro propósito es promover un estilo de vida saludable a través de la comida y los buenos hábitos, queremos ofrecer a la sociedad alternativas de alimentación saludables, nutritivas y al mismo tiempo, deliciosas”, continúan.

Es con esa idea con la que nace su oferta de poke bowls, boles que combinan ingredientes sanos, nutritivos, frescos, pero también rápidos.

A falta de conocer si la carta será la misma que la de la página web, la variedad de Healthy Poke es muy considerable. Más allá de estas ensaladas típicas hawaianas, hay ensaladas normales, entrantes como gyozas o hummus, sandwiches o burritos y opciones dulces como piña, açai, tarta de queso de chocolate o mochis.

Además, existe la posibilidad de crear tu poke personalizado en tamaño, base, proteína, toppings y salsas.

En definitiva, esta apertura es una gran noticia para los amantes de la comida saludable y seguro que los zaragozanos la acogen con mucho cariño.