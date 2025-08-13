El millonario anillo de compromiso de Georgina: una cuarta parte del presupuesto de la ciudad donde creció

Si hay una noticia que ha marcado el verano en el mundo ‘celebrity’ es sin duda el matrimonio entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Este lunes 11 de agosto, la influencer hizo público a través de las redes sociales su casamiento, mostrando el anillo de compromiso que le había regalado el futbolista.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo en la publicación de la imagen en la que luce un impresionante anillo de diamantes y que revolucionó a todos sus seguidores.

Georgina y el futbolista llevaban 9 años de relación, desde 2016, y tienen dos hijas en común (Alana Martina y Bella Esmeralda), pero todavía no habían dado el paso de contraer matrimonio. Finalmente, este 2025 ya es oficial.

Georgina y Cristiano se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid y desde que su romance se hizo realidad, han formado una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Como no podía ser de otra forma, más allá de la noticia, el anillo ha acaparado la atención. La alianza está a la altura de lo que se podía esperar de una pareja millonaria y se estima que el precio está cerca de los 7 millones de euros.

Sin embargo, expertos advierten que, si la piedra central alcanza la pureza máxima, su valor podría duplicarse y situarse entre 10 y 12 millones de euros. De cualquier modo, es uno de los más caros de la historia.

Esta pieza está hecha a medida, exclusivamente para la modelo, por lo que no se puede encontrar en el mercado. Combina la espectacularidad del tamaño con la elegancia de un montaje clásico. Este carácter único incrementa su valor monetario y simbólico.

Tan elevada es la cifra que ese anillo (contando que su valor es de 7 millones) es una cuarta parte del presupuesto de la localidad de Jaca (Huesca) para todo el año 2025. A finales de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Jaca aprobó el presupuesto municipal para 2025 y este ascendía a 27,7 millones de euros, un 3,28% más que en 2024.

Jaca, en el Pirineo aragonés, es la ciudad en la que Georgina se crio (nació en Buenos Aires) y disfrutó de su infancia, humilde y trabajadora. Pero, la vida da muchas vueltas y ahora su anillo de compromiso es una cuarta parte del dinero total del que goza el municipio para instalaciones y proyectos. Por supuesto, si habláramos de su patrimonio lo superaría por mucho...

Eso sí, la mujer de Cristiano Ronaldo no se olvida de sus orígenes y Jaca aparece en el tercer capítulo de la última temporada de su reality de Netflix, ‘Soy Georgina’. En un episodio visita la catedral, algunas de las calles principales del municipio, la Ciudadela, su antigua escuela de danza o el asador Biarritz.