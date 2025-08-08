Un turista riojano visita Huesca y alucina con lo que se encuentra: "Es la primera catedral que he visto apagada"

Agosto es sinónimo de vacaciones. Por supuesto, son muchos los que siguen trabajando, pero la mayoría de españoles disfrutan de sus días libres durante estas semanas. Así pues, agosto también es sinónimo de fiestas, de pueblo, de desconexión o de descubrir nuevos destinos.

Aragón es una Comunidad en la que el turismo crece cada año más y los extranjeros no dudan en visitar algunos de sus lugares con más encanto.

Aunque la ciudad de Huesca no es uno de los destinos más turísticos de la provincia, también recibe visitantes durante el verano. Sobre todo, en los próximos días, la capital oscense se va a convertir en el epicentro de Aragón por las fiestas de San Lorenzo, que comienzan oficialmente este sábado día 9 (hasta el 15) y que atraerán a personas de todas partes.

Antes de los días grandes de Huesca, un joven de La Rioja, David Cuevas, visitó recientemente este lugar, tras pasar por el Pirineo, y se llevó algunas sorpresas. El riojano es un creador de contenido con más de 10.000 seguidores en Instagram, que se encuentra ahora conociendo todas las provincias de España y publicando vídeos sobre cada lugar en sus redes sociales.

De esta forma, en la mitad de su viaje, ha llegado a Huesca (la 25 de 50). Primero, junto con un amigo, fue al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, y en la segunda parte de su recorrido en el Alto Aragón, fue el turno de Huesca ciudad.

David Cuevas empezó por La Catedral, que llamó su atención. “Creo que es la primera catedral que he visto apagada. No hay ninguna luz ni ninguna vela”, confiesa en su vídeo.

“Justo en frente está el Ayuntamiento”, continúa. “Por todas las calles veíamos carteles de toros, intuimos que habría una plaza y fuimos a verla”, cuenta.

También muestra en su publicación que vio el Monasterio de San Pedro el Viejo, o el parque Miguel Servet, al cual denomina con humor como “el Retiro de Huesca”.

“Acabamos en la plaza Luis López, no sé si han sido las fiestas o son dentro de poco, pero intuyo que aquí se pasará bien”, declara observando el escenario y la decoración de la plaza. Está claro que no se equivocaba.

Después, andando sin una ruta concreta, llegan a la calle del Coso Bajo y Coso Alto. “Pensábamos que no había ambiente en Huesca, pero estas calles estaban más movidas”, destacan.

Por último, David y su amigo visitaron El Alcoraz, el campo de la Sociedad Deportiva Huesca. “Aunque ahora el Huesca esté en Segunda, había que venir a verlo”, señala desde los aledaños.

Ruta por el Pirineo

Al final de este vídeo, David Cuevas reconoce que de su paso por Huesca destaca la ruta por el Pirineo, en el Parque Nacional de Ordesa. Junto con su amigo, hizo la ruta de senderismo a la cascada de la Cola de Caballo.

En el vídeo anterior quedó sorprendido del bonito paisaje durante el camino, así como de la “imponente cascada” a la que les costó casi 3 horas llegar. “Es increíble verlo en persona”, decía al estar frente a la famosa cascada.