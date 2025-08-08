El mercado artesanal con casi 40 puestos llega a este pueblo del Pirineo: "Importa la calidad por encima de la cantidad"

La localidad de Villanúa, en el Pirineo aragonés, celebra este fin de semana uno de los eventos más esperados del verano para todos los vecinos y visitantes de la zona. Se trata de su tradicional Feria de Arte, Artesanía y Reciclaje, que tendrá lugar este sábado 9 y domingo 10 de agosto y suma ya su vigesimotercera edición.

El horario es de 11.00 a 14.30 por la mañana y de 17.30 a 21.00 por la tarde, en las dos principales plazas del municipio oscense, uno de los más bonitos de Aragón. En concreto, se ubicará en la plaza Mayor y de la Fuente.

Según informan desde la oficina de Turismo de Villanúa, cerca de 40 expositores de todo el país se dan cita en Villanúa en una cita que destaca por la calidad y autenticidad de sus expositores y la garantía de que no se ofrecen productos de reventa. Este 2025 se incorporan nuevos expositores que ofrecerán cestería, quesos de Guara, velas de Canfranc y productos argentinos.

La de Villanúa es la feria con más tradición y trayectoria del Valle del Aragón. Nació en una época en la que los mercados medievales estaban en plena expansión por toda la geografía española, pero supo desde el primer momento marcar la diferencia, apostar por lo auténtico y promover a los productores y artesanos locales.

Cuando nadie hablaba de Kilómetro 0, la feria creada por Muskilda Bretos ya tenía una idea clara sobre la necesidad de apoyar a la producción local como base de futuro.

Cosmética, alimentación...

Cerca de cuarenta puestos se van a asentar en las dos principales plazas de la localidad, en los que se podrán encontrar productos de cosmética y de lana para el invierno, ocarinas y flautas. Además, habrá productos y creaciones relacionadas con la pintura, fotografía, juguetes de madera, ropa pintada, decoración, plata, cosmética y jabones, ilustración, olivo, boj, joyería en macramé, alfarería y textil.

En el apartado de alimentación, uno de los favoritos de la mayoría, habrá patés, productos del pato, mermeladas, sidra, garrapiñadas, quesos, embutidos, cervezas, helados y alfajores y empanadillas argentinas. También participará, como es habitual, la ONG Asafa (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Zaragoza).

Su responsable Muskilda Bretos, defiende que la feria mantiene sus principios: “Tenemos muy claro que lo importante es la calidad por encima de la cantidad. No queremos una gran Feria, sino que quienes vengan a visitarla encuentren calidad, compromiso con la producción local y descubran también a nuevos productores y artesanos”.

Feria artesanal. Turismo Villanúa

Así pues, esta es una de las características principales de la Feria de Villanúa, que surgió hace más de dos décadas en una época en la que todavía este tipo de eventos no había adquirido la popularidad que tiene ahora.

Desde entonces ha sabido evolucionar sin perder su esencia y objetivos iniciales, y ha logrado mantener unos parámetros de calidad y de respeto al productor artesanal que la ubican en un lugar especial en el calendario estival de ferias.