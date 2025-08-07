El pueblo de Zaragoza donde mejor se come y barato, según ChatGPT: "Comida aragonesa tradicional y deliciosa"

En estas fechas en las que muchos buscan destinos para pasar unos días fuera de casa, es importante tener en cuenta el factor económico. El nivel de vida ha aumentado, el supermercado, los bares, la gasolina... Todo es más caro. Así pues, a la hora de irse de vacaciones, hay que mirar el bolsillo y tratar de ahorrar lo máximo posible. Incluso si lo que se busca es ir de excursión y pasar solamente un día lejos de la gran ciudad.

Cerca de la capital aragonesa, Zaragoza, son varios los municipios en los que se puede disfrutar de una comida buena y barata. No obstante, esta vez le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál es el mejor pueblo de la provincia para conseguirlo.

En concreto, la herramienta de ChatGPT ofrece varias respuestas, aunque destaca el municipio de Ateca, en la comarca Comunidad de Calatayud. Cuenta con 1.700 habitantes (el segundo núcleo de población de la comarca) y está a 100 kilómetros de Zaragoza, alrededor de 1 hora en coche.

Igualmente, Ateca destaca por su ubicación geográfica, encontrándose a medio camino entre Zaragoza y Madrid, por lo que es un lugar idóneo para que los viajeros y conductores puedan parar a comer y a descansar.

Es un pueblo con un bonito centro histórico y donde, según ChatGPT, se pueden encontrar lugares con buena comida a precios accesibles en un ambiente tranquilo y auténtico.

En Ateca, ChatGPT explica que puedes disfrutar de una deliciosa gastronomía tradicional aragonesa, una comida que no deja indiferente a nadie, ni con hambre.

Algunos platos típicos que se pueden consumir en el pueblo aragonés son el Ternasco de Aragón, las migas o embutidos y quesos locales.

“Además, suelen ofrecer productos de la huerta y recetas caseras que reflejan la tradición aragonesa. La comida en los pequeños restaurantes y mesones suele ser muy auténtica y a buen precio, ideal para disfrutar de la cultura local sin gastar mucho”, detalla la inteligencia artificial.

Establecimientos de Ateca

En cuanto a los mejores puntos donde comer en Ateca, en Tripadvisor el número 1 es para ‘El Fogón de Ateca’, donde sus fotos muestran un exquisito ternasco de Aragón, pero este se encuentra cerrado temporalmente (según la ficha de Google).

Así pues, también hay que destacar el bar Galicia o el bar Goya, típicos locales de tapas, raciones o platos combinados, así como el restaurante Hostal El Bodegón.

Con respecto a este último, en Tripadvisor se describe como un lugar pequeño, modesto y acogedor, con comida casera y tradicional y con especialidad en los escabechados, el rabo de toro y el bacalao con tomate. Además, tienen menú del día, siendo una opción más económica.

Una vez hayas acabado de comer, o para abrir apetito, puedes pararte a descubrir los restos del antiguo castillo. Desde allí, según indica Turismo Aragón, se puede contemplar la torre mudéjar de la iglesia de Santa María, la iglesia barroca de San Francisco y la casa consistorial, de estilo renacentista.

Como otras propuestas, ChatGPT menciona a Uncastillo o Sos del Rey Católico, en las Cinco Villas, pero en este caso, son lugares más turísticos, y por lo tanto, menos tranquilos. No obstante, en estos municipios, además de comer, tienes la opción de descubrir una riqueza patrimonial medieval única.