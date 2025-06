Éxito de público en el ecuador de GastroGarnacha: escaparate de la excelencia gastronómica de Zaragoza

Festival Internacional de la Garnacha llega hoy a su ecuador con un balance muy positivo. GastroGarnacha ha conseguido conquistar a visitantes y zaragozanos que se han volcado con esta iniciativa. El proyecto reivindica el valor cultural de la garnacha, su versatilidad, su potencial como motor de atracción para el turismo y sus grandes posibilidades de maridaje con la mejor gastronomía aragonesa.

La Asociación de Cafés y Bares y Horeca Restaurantes Zaragoza se unen en esta acción conjunta para rendir homenaje a la Garnacha, la uva por excelencia de Aragón, una variedad autóctona que simboliza la identidad, la historia y el carácter de nuestra tierra.

Desde el pasado 30 de mayo y hasta el próximo 8 de junio más de 40 establecimientos hosteleros ofrecen dos propuestas diferenciadas: Menús maridados con vinos de Garnacha en tres rangos de precio (25 €, 40 € o 55 €) y, tapa + copa de Garnacha por 5,50 €. Todas las propuestas tienen el vino como eje de la experiencia y estarán elaboradas con Alimentos de Aragón.

Alta cocina de capricho

Migas aragonesas al capricho del chef; Mil hojas de Ternasco de Aragón IGP a la Garnacha, con mahonesa de trufa, Longaniza de Graus, patata y espuma de pimientos; Bizcocho de miel y maíz con borraja y Ternasco de Aragón IGP en escabeche; Croqueta de torrezno engarnachado, con reducción de Garnacha centenaria del campo de Borja y Empanadilla de carrillera de cerdo blanco de Teruel con vino tinto Garnacha y Cebolla Fuentes de Ebro DOP encurtida, son algunas de las propuestas de tapas que se pueden degustar en GastroGarnacha. Estos pequeños grandes bocados se servirán con caldos como Garnacha Centenaria, Garnacha D.O. Cariñena, El Gordo o CDA D.O. Cariñena y Siembra D.O. de Calatayud.

GastroGarnacha.

Además, también en formato tapa, se puede probar en el marco de esta iniciativa Tapa de espárragos trigueros de la Ribera del Ebro, jamón D.O. Teruel y setas, Takoyaqui, relleno de Ternasco de Aragón IGP, acompañado de D.O. Campo de Borja, Coto de Hayas; Risotto de setas y borrajas de Aragón; Costillas de Ternasco de Aragón IGP con patatas y pimientos; Croqueta de Jamón de Teruel DOP, Croqueta de longaniza de Graus, maridada con D.O. Calatayud La Multa Garnacha; Croqueta de cecina, puerro confitado y Cebolla Fuentes de Ebro DOP acompañada de Particular Cariñena o un Saquito de pasta filo de Ternasco de Aragón IGP, salteado con frutos secos a las siete especias con Garnacha Coto de Hayas Roble.

Menú y vino

De entrante una ensalada de tomate rosa de Barbastro con cebolla de Fuentes, ventresca y olivas de Aragón maridado con una copa de Cava de Garnacha, Cachopín relleno de Jamón de Teruel DOP y stilton con Copa de D.O. Calatayud Cuevas de Arom y As Ladieras Garnacha, de principal y una tarta de queso con mermelada de melocotón, de postre es un ejemplo de las propuestas que se presentan en la categoría de menú.

Sorpresa de Jamón de Teruel DOP, Huevos rotos con pringa de jarrete de las Cinco Villas y reducción de Melocotón de Calanda D.O.P, Bacalao sobre tabulé salsa americana con calamar especiado y mejillones en Escabeche, Ternasco de Aragón IGP. a la brasa en cama de patata frita, maridado con Garnacha centenaria o Dúo de Raviolis de Borraja C’alial rellenos de merluza y langostino con crema de puerro, garnacha blanca y tinta de calamar, Bacalao en guiso de crema de tomate ecológico, pimientos del piquillo de Bureta, fritada aragonesa, berenjena y oliva negra y Pera de sello C’alial glaseada al vino tinto y torrija de leche merengada, acompañado de Flor de Añon Garnacha Rosado D.O, Campo de Borja Pi 3,1415, Garnacha Blanca Bodegas Langa D.O. Calatayud, Garnacha De Goya Bodega o Grandes Vinos y Viñedos D.O. son otras de las propuestas que se presentan en el marco de GastroGarnacha.

GastroGarnacha nace como escaparate de la excelencia gastronómica de Zaragoza y provincia, apostando por el producto de cercanía y de calidad diferenciada. Esta iniciativa pone en valor la calidad de los vinos elaborados con esta variedad, procedentes de las tres grandes Denominaciones de Origen del territorio zaragozano: Campo de Borja, Cariñena y Calatayud, aportando así una muestra de la diversidad y riqueza del viñedo aragonés. Además, visibiliza la capacidad de innovación y colaboración del sector hostelero. El objetivo es situar a Zaragoza como referente nacional e internacional en el maridaje entre la Garnacha y la alta cocina local.

Para José María Marteles, presidente de Cafés y Bares, participar en esta iniciativa “nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia distinta, cercana y muy nuestra, poniendo en valor la Garnacha en un ambiente cercano con propuestas de alta cocina en formato pequeño”. Para José María Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, “el éxito de público de GastroGarnacha visibiliza el gusto del consumidor por nuestro vino más especial y pone en valor la calidad de nuestra hostelería y el talento de los chefs aragoneses que, sin lugar a dudas, está a la altura de los mejores del país”.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza y de Zaragoza Turismo, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de promoción del enoturismo y la gastronomía como motores de atracción turística y dinamización cultural, organizadas en el marco del I Festival Internacional de la Garnacha que nace para la celebración de Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha