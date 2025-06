Confirmado por ChatGPT: esto es lo que debes hacer si no te llega la nota para la carrera que quieres después de selectividad

Mañana, 5 de junio, miles de estudiantes terminarán la EVAU en Aragón. Muchos se irán directamente a Salou, a celebrar el fin de curso y liberar la presión acumulada tras meses de estudio. Durante el viaje conocerán los resultados de sus exámenes y hasta entonces hay una pregunta en el aire: ¿Y si no llego a la nota de corte para entrar en la carrera que quiero?

Este temor, se alimenta de la idea equivocada de que la nota de la EVAU determina el resto de tu vida. Y no es así. La universidad no es una autopista de un solo carril. Existen desvíos, salidas alternativas y formas distintas (todas válidas) de llegar a un mismo destino.

Primero, calma. Las notas pueden sorprender, para bien; y hay que tener en cuenta que las notas de corte no son fijas, cambian cada año. A veces bajan. Además, hay listas de espera, y muchos estudiantes renuncian a sus plazas. Por lo que se puede entrar en una segunda o hasta tercera bajada de la nota de corte.

Pero si no, no se acaba el mundo. Hemos querido preguntar a ChatGPT qué se puede hacer si la nota de la EVAU es baja y no entramos en la carrera elegida, y la inteligencia artificial ha dado varias alternativas.

"Puedes mirar otras universidades donde la carrera tenga menor demanda" comienza explicando ChatGPT, "O explorar grados afines, con opción de cambiar tras el primer curso si el expediente lo permite" esta segunda opción no es lo ideal, pero es posible. Y muchos estudiantes por ejemplo que quieren hacer medicina empiezan en enfermería y luego consiguen cambiarse.

Aparte de estas alternativas ChatGPT tiene otra propuesta "Otra opción es repetir la EVAU en la convocatoria extraordinaria o el año siguiente, con más preparación y menos presión" es cierto, que un año más puede marcar la diferencia si se tiene claro lo que se busca, pero para esto hay que tener fuerza de voluntad y disciplina para aprovechar el tiempo y no dejar los estudios para el último momento.

De todas formas, no todo es la universidad. También hay caminos alternativos como la Formación Profesional de Grado Superior. Desde ahí se puede acceder a la universidad, a veces con convalidaciones, y con una base muy práctica, pero también te permite acceder al mercado laboral. Es más, muchas personas con un título de FP consiguen trabajo antes que otras con una carrera universitaria.

Ya se entre o no a la carrera deseada, se opte por universidad o por FP, lo importante es entender que una mala nota no invalida tu futuro. No mide tu valor, ni tu capacidad, ni tu potencial. Es solo una foto puntual. Y tu historia va mucho más allá.

Así que ahora, a los alumnos que han terminado la selectividad toca descansar y disfrutar, se ha cerrado una etapa importante. Pero si algo no sale como esperabas, recuerda que siempre hay más de una forma de avanzar. Y todas pueden llevarte a donde sueñas estar.