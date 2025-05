Este es el museo más bonito de Zaragoza y que muy pocos conocen: un viaje a la nobleza del siglo XVI en pleno centro

En el corazón de Zaragoza, a tan solo cinco minutos a pie del bullicioso centro histórico, se esconde una joya arquitectónica y cultural que sigue pasando desapercibida para la mayoría de los zaragozanos.

Un lugar que no solo fascina a los turistas que lo descubren, sino que sorprende y emociona a los propios vecinos de la ciudad: el Palacio de Miguel Donlope, actual sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.

Este majestuoso edificio del siglo XVI, también conocido como Casa de Miguel Donlope, es uno de los ejemplos más bellos y mejor conservados del Renacimiento aragonés. Sin embargo, a pesar de su riqueza patrimonial y su innegable belleza, sigue siendo uno de los museos más desconocidos de Zaragoza. Y eso que se encuentra a escasos pasos del Pilar, en plena calle Dormer, entre el ajetreo turístico y la vida cotidiana del casco antiguo.

Exterior del Palacio de la Real Maestranza de Zaragoza.

Probablemente has pasado en alguna ocasión por las callejuelas de detrás de La Seo, pero no te has percatado de este palacio. Es cierto que el exterior, si no somos conocedores del arte ni de la historia, puede pasar muy desapercibido y es difícil imaginar las amplias y elegantes salas que esconde en su interior.

La casa-palacio solo se puede visitar los fines de semana. La entrada general tiene un precio de 2,55 € aunque hay diferentes descuentos. Por ejemplo, los menores de 7 años entran gratis, y los mayores de 65 y desempleados solo pagan 1,30 euros.

Un palacio renacentista con alma mudéjar

El Palacio fue construido en 1542 por orden de Miguel Donlope, un influyente jurista de origen judío que quiso dejar huella en la Zaragoza de su tiempo. El resultado fue una casa-palacio que refleja a la perfección el esplendor del Renacimiento en Aragón, con una arquitectura que fusiona elementos de tradición mudéjar con la estética renacentista italiana.

Uno de los elementos más impresionantes del edificio es la magnífica cúpula de madera que corona la escalera principal, una obra de carpintería digna de admiración que deja sin palabras a quien la contempla. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden maravillarse también con los artesonados de las distintas salas, ricamente decorados con motivos geométricos, vegetales y heráldicos que nos transportan a una época de esplendor cultural y social.

Interior del Palacio de la Real Maestranza, Zaragoza. RMCZ

Desde 1912, el palacio acoge la sede permanente de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, una de las instituciones nobiliarias más antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Esta cofradía de caballeros surgió con el propósito de defender la fe cristiana y el reino de Aragón, y hoy sigue activa, preservando sus valores históricos, culturales y patrimoniales.

La visita al museo permite adentrarse en la historia de la Maestranza a través de documentos, retratos, mobiliario y objetos ceremoniales que narran siglos de tradición aristocrática. Todo ello en un ambiente sereno y cuidado, donde el visitante puede disfrutar de una experiencia única, alejada de las aglomeraciones y del ruido habitual de otros espacios turísticos.

Un tesoro oculto que merece ser redescubierto

Visitar el Palacio de Miguel Donlope es mucho más que hacer turismo: es sumergirse en una parte esencial de la historia de Zaragoza que, por desgracia, muchos desconocen. En un tiempo en el que buscamos autenticidad, espacios tranquilos y experiencias con alma, este museo reúne todas esas cualidades.

Ideal para una escapada cultural, un paseo de domingo o una visita guiada con familia y amigos, este rincón de la Zaragoza renacentista invita a mirar la ciudad con otros ojos. Y lo mejor: está al alcance de cualquiera que se anime a desviarse unos minutos de las rutas habituales.

Para llegar al Palacio de la Real Maestranza de Cabellería, no necesitamos coche. Está en la calle Dormer, en pleno centro de la ciudad, a 5 minutos de la plaza del Pilar, y justo al lado de la catedral de La Seo. El horario de visitas es los fines de semana (sábados y domingos) de 11.00 a 14.00.

Si aún no conoces el museo más bonito de Zaragoza, quizás ha llegado el momento de hacerlo. No hace falta viajar lejos para sorprenderse; a veces, el mayor tesoro está más cerca de lo que imaginamos.