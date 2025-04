El refrán aragonés basado en un animal que el resto de España no entiende: predice un cambio de tiempo

Existe un juego que es ir diciendo refranes por turnos, el primero que se quede sin dicho pierde. Fue así como conocí este refrán aragonés basado en un animal que seguramente no se entienda en el resto de España: "Si se revulcan as gallinas ya tiens l'agua encima".

La gallina es la protagonista de esta cita popular, y no sé si es porque de pequeña mis veranos eran en una granja, o por la famosa canción de la gallina Turuleca, pero lo cierto es que este animal me encanta, y el refrán no tiene desperdicio.

A primera vista, puede parecer que el refrán es un sinsentido. Pero como sucede con muchos refranes locales, esconde una sabiduría transmitida de generación en generación, basada en la observación de la naturaleza y del comportamiento animal como indicador del tiempo.

¿Qué significa realmente este refrán?

En castellano estándar, la frase se traduciría como: “Si se revuelcan las gallinas, ya tienes el agua encima”. Es decir, si ves que las gallinas empiezan a comportarse de forma nerviosa, sacudiéndose o revolcándose por el suelo, es señal de que va a llover de forma inminente.

No es un simple dicho pintoresco: es meteorología popular. En las zonas rurales de Aragón, donde la tecnología no siempre ha estado al alcance de todos, observar a los animales ha sido durante siglos una forma de anticiparse al clima. Las gallinas, sensibles a los cambios de presión y humedad, se revuelcan en la tierra como respuesta a la incomodidad del aire húmedo que precede a una tormenta.

¿Por qué no se entiende en el resto de España?

Más allá del contenido, hay una barrera lingüística evidente. El refrán está formulado en aragonés o castellano con fuerte influencia dialectal de Aragón. Palabras como "revulcan" (revuelcan), "as gallinas" (las gallinas), o "tiens" (tienes), dificultan su comprensión para quienes no están familiarizados con estas formas del habla.

Esto hace que, aunque el mensaje sea claro para quienes han crecido en pueblos aragoneses, para un madrileño, andaluz o gallego pueda parecer simplemente una frase extraña con gallinas de por medio. Sin embargo, es precisamente esa riqueza dialectal la que convierte estos refranes en un patrimonio oral valiosísimo.

El valor de los refranes locales en la era digital

Frases como “Si se revulcan as gallinas ya tiens l'agua encima” forman parte de una tradición que está en riesgo de desaparecer. Internet, los smartphones y las aplicaciones meteorológicas han reemplazado a las señales del campo. Pero recuperar y compartir estos dichos populares ayuda a preservar una identidad cultural ligada al territorio, al idioma y a la forma de vivir de nuestros abuelos.

Además, los refranes tienen un gancho único: nos hacen sonreír, reflexionar y nos conectan con una sabiduría ancestral que sigue siendo válida en pleno siglo XXI.

Otros refranes

Este no es el único refrán que usa animales para hablar del tiempo. Algunos otros ejemplos curiosos incluyen: