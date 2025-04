Así es el histórico monasterio aragonés en venta: del siglo XII, con un tamaño de 10.000 m2 y por un precio de 3,7 millones

Curiosear por Idealista puede traernos alguna que otra sorpresa. Es cierto que buscar piso con necesidad no es agradable, pero dejar volar la imaginación entre mansiones en venta es muy entretenido.

En el portal inmobiliario no solo se venden pisos o chalets; en Idealista hemos encontrado un monasterio en venta. Para las que soñamos con ser princesas algún día, no está nada mal, aunque los 3,5 millones de euros igual no los tenemos a mano.

En Huesca un bonito monasterio del siglo XII vuelve a estar en venta. Desde que las religiosas lo dejaron en 2004, han sido muchos los proyectos que han pensado para el impresionante inmueble. El último, un hotel de lujo que finalmente no se ha llevado a cabo.​

Monasterio de Casbas

En el corazón de la Hoya de Huesca, el Monasterio de Casbas, fundado en 1173 por la condesa Oria de Pallars, se erige como un testimonio vivo del legado cisterciense en Aragón.

Este conjunto monumental, declarado Bien de Interés Cultural en 1979, está actualmente a la venta por 3,5 millones de euros, ofreciendo una oportunidad única para inversores interesados en combinar patrimonio histórico con proyectos turísticos de calidad.

Claustro del monasterio de Casbas.

El Monasterio de Casbas fue concebido como un cenobio femenino bajo la orden del Císter. Desde sus inicios, desempeñó un papel crucial en la vida religiosa y social de la región, contando con el respaldo de la monarquía aragonesa, que le otorgó privilegios y jurisdicción sobre la villa de Casbas. La última comunidad de monjas residió en el monasterio hasta 2004, marcando el fin de una era de vida monástica activa en el recinto.

El complejo monástico abarca una superficie construida de 10.000 m², distribuidos en tres plantas, y se asienta sobre una parcela de 30.000 m². Entre sus elementos arquitectónicos más notables se encuentran:​

Iglesia románica : con planta de cruz latina, tres ábsides semicirculares y una portada decorada con un crismón y once arcos de medio punto en gradación, datada alrededor del año 1200.

Claustro gótico : del siglo XVII, que conecta con diversas estancias como el refectorio y la sala capitular.​

Coro alto : con sillería tallada en 1516 por el escultor Juan Bierto.

Palacio abacial: residencia histórica de las abadesas, que incluye una cárcel medieval, reflejo del poder jurisdiccional que ostentaban.​

Además, el monasterio alberga un museo con una exposición permanente de literatura, que ha sido un punto de atracción para visitantes y estudiosos.​

Proyecto hotelero en el aire

El Monasterio de Casbas cuenta con un proyecto aprobado para su conversión en un hotel de 40 habitaciones, respetando su valor histórico y arquitectónico. El plan contempla la adaptación de espacios como las antiguas escuelas y el Palacio Abacial para alojamientos, manteniendo elementos originales y ofreciendo servicios modernos. El proyecto ha sido diseñado para integrarse armoniosamente con el entorno y preservar la esencia del conjunto monástico.​

Los actuales propietarios, agrupados en la sociedad Monasterio de Casbas S.L., adquirieron el inmueble en 2021 tras la liquidación de la Fundación Progea. Aunque inicialmente impulsaron el proyecto hotelero, la falta de consenso entre los seis socios ha llevado a la decisión de poner el monasterio en venta.​

Situado en las proximidades de la Sierra de Guara, el monasterio se encuentra en un entorno natural de gran belleza, ideal para el turismo cultural y de naturaleza. La zona ofrece múltiples rutas de senderismo, actividades al aire libre y una rica biodiversidad, lo que añade un atractivo adicional al proyecto hotelero.​

La venta del Monasterio de Casbas representa una oportunidad excepcional para inversores interesados en proyectos que aúnen patrimonio histórico y desarrollo turístico sostenible. Con un proyecto hotelero aprobado y una ubicación estratégica, este enclave ofrece el potencial de convertirse en un referente del turismo cultural en Aragón.​ Para más información sobre la propiedad y detalles del proyecto, puede consultarse la ficha en Idealista.