El desconocido pueblo medieval de Zaragoza perfecto para una escapada: un castillo con vistas espectaculares

Cuando era pequeña y me preguntaban qué quería ser de mayor, no me lo pensaba dos veces: princesa. Los vestidos, los bailes y los castillos eran mis pasiones dominantes. A mi madre la traía loca cuando le robaba los tacones, y más aún cuando le cogía las pinturas. Ahora, como habrá descubierto el lector, no soy princesa, pero secretamente me convierto en una cuando visito las fortalezas impresionantes de Zaragoza.

Las excursiones y las escapadas en Aragón siempre están llenas de historia, cultura y naturaleza. Los pueblos medievales de la comunidad son un auténtica maravilla y algunos de ellos cuentan con fortalezas dignas de cuaquier cuento de princesas.

Un encantador pueblo medieval menos conocido que otros destinos es: Uncastillo. Situado aproximadamente a hora y media de Zaragoza, este municipio es una joya por descubrir para los amantes de la historia, de la arquitectura medieval, y para las que en alguna ocasión soñaron con ser princesa.

Uncastillo: un viaje al pasado medieval

Uncastillo destaca por su bien conservado casco histórico, que transporta a los visitantes a la época medieval. El nombre "Uncastillo" proviene del aragonés "Uncastiello", que significa "un castillo". Sin embargo, este nombre es engañoso, ya que la localidad cuenta con dos fortalezas: una en la peña Ayllón y otra en el castillo de Sibirana, del siglo X.

El patrimonio religioso de Uncastillo es igualmente impresionante. La localidad alberga seis iglesias románicas: San Juan, San Lorenzo, Santa María, San Felices y San Martín, todas ellas con estructuras similares de una sola nave.

Uncastillo. Turismo de Aragón

Entre sus iniciativas destaca la rehabilitación de edificios monumentales, como la iglesia de San Miguel, convertida en salón de congresos, y la antigua sinagoga, recuperada como espacio cultural. Estas acciones no solo preservan la historia de Uncastillo, sino que también fomentan el turismo cultural en la región.

Qué ver en Uncastillo

Recorrer Uncastillo, es un auténtico viaje al pasado. Da un poco de vergüenza, pero me parecería muy divertido dar un paseo por los lugares más emblemáticos con un auténtico traje de princesa.

Las fotos imprescindibles que habría que hacer serían en estos lugares:

Castillo la peña Ayllón : Esta fortaleza medieval ofrece vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores. La entrada al recinto cuaesta 2,50 €, y en su interior se pueden explorar la majestuosa Torre del Homenaje y el Palacio de Pedro IV.

El casco histórico de Uncastillo es un laberinto de calles empedradas que reflejan su legado medieval. Pasear por la judería es una experiencia que transporta a otra época, permitiendo apreciar la arquitectura tradicional y la disposición de las viviendas.

Además, Uncastillo es reconocido por sus seis iglesias románicas: Santa María, San Juan, San Lorenzo, San Felices, San Martín y San Miguel. Cada una de ellas posee características únicas que reflejan la riqueza artística de la región durante los siglos XII y XIII.

La riqueza patrimonial de Uncastillo, junto con su entorno natural y la hospitalidad de sus habitantes, lo convierten en un destino ideal para una escapada. Pasear por sus calles empedradas, visitar sus monumentos y disfrutar de la gastronomía local son experiencias que cautivan a quienes buscan sumergirse en la historia y la cultura aragonesa.