El precioso nombre aragonés de niña que está a punto de desaparecer: no se conoce en el resto de España Freepik

Los nombres propios son un tema curioso y, a la vez, importante. Dicen que el nombre puede forjar el carácter, que no es lo mismo llamarse Lucía que María Antonia. Puede ser. Yo, la verdad, solo me he enfrentado a nombrar a mi pez. Lo llamé Tuerti porque le faltaba un ojo.

Sobre la belleza de los nombres, no hay nada escrito. Bueno, sí: unos científicos decidieron que Sofía era el nombre de niña más bonito del mundo. No me atrevo a llevarles la contraria, pero en Aragón existe un nombre de niña poco conocido que es realmente precioso.

Lo conozco por casualidad. Mi hermana mayor se llama así, y al crecer con ella me parecia común, incluso me llamaba la atención que la gente se sorprendiera al escucharlo. Sin embargo, al investigar en internet y analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística, nos hemos percatado de que menos de 20 mujeres en España se llaman así.

Castellar: el precioso nombre aragonés que está a punto de desaparecer

Ni Caspellar ni Castelar: Castellar. El nombre proviene de una Virgen de un pequeño pueblo zaragozano: Torres de Berrellén.

A 20 minutos de la ciudad, este pequeño pueblo cuenta con una ermita a la que, cada año, por las fiestas, los vecinos suben en romería para ver a la Señora. La procesión tiene su encanto, y el dance que se celebra en el pueblo merece muchísimo la pena.

Detrás de Torres de Berrellén se encuentran los Montes del Castellar, donde se ubica la ermita y un castillo con el mismo nombre. No sabemos qué fue antes, si los montes, el castillo o la Virgen, pero todos comparten la misma denominación. Con el tiempo, Castellar pasó también a ser un nombre entre las niñas del pueblo.

Nombres femeninos hay muchísimos y para todos los gustos. Castellar es original, auténtico y precioso. En mi familia nos hemos propuesto evitar que desaparezca, y una sobrina de tres años también se llama así. ¿Será la única niña de España con ese nombre?

Fabián Simón Europa Press [La palabra que describe la esencia aragonesa: muy común en Zaragoza pero desconocida en el resto de España]

El INE no tiene datos suficientes sobre registros de Castellar, por lo que no podemos saberlo con certeza. Por otro lado, en Teruel hay un pueblo con este nombre, en Jaén también existe una villa denominada así, y en Cataluña encontramos varios municipios con el nombre compuesto: Castellar de Nuch, Castellar del Vallés, Castellar del Riu, Castellar de la Ribera... Sin embargo, no hemos encontrado niñas andaluzas o catalanas que se llamen Castellar.

La Virgen del Castellar

La Virgen del Castellar es la patrona de Torres de Berrellén. Su imagen se encuentra en la ermita del Castellar, ubicada en lo alto del monte del mismo nombre, donde según la tradición, la Virgen se apareció o fue hallada en tiempos medievales.

La historia de su culto está vinculada a la antigua villa de El Castellar, hoy desaparecida, y ha sido transmitida de generación en generación a través de cánticos y novenas que los vecinos han conservado con fervor.

Ermita del Castellar. Wikipedia

Las fiestas en honor a la Virgen del Castellar se celebran cada año el primer domingo de mayo, día en el que se realiza una tradicional romería hasta su ermita. Desde la iglesia de Torres de Berrellén, los vecinos suben en procesión portando la imagen de la Virgen. Un momento especial de esta romeria es el cruce del río Ebro que se hace en una gran barca.

Además de la romería, las fiestas patronales en su honor tienen lugar en septiembre, con diversos actos religiosos y festivos. Durante estos días se celebran misas, procesiones y actos culturales que involucran a todo el pueblo. La imagen de la Virgen recorre las calles engalanadas con flores y banderas, acompañada por la música de la banda y la devoción de los feligreses.

El Castillo del Castellar

El Castillo del Castellar, ubicado sobre un cortado en la margen izquierda del Ebro, fue construido en 1080 por Sancho Ramírez como una fortaleza militar. Bajo su protección surgió la villa de El Castellar, que recibió carta puebla en 1091.

La historia del castillo está ligada a diversos monarcas y conflictos. Doña Urraca, esposa de Alfonso I el Batallador, fue encerrada allí antes de que su matrimonio fuera anulado. Con la muerte del Batallador, el castillo pasó a manos de los templarios y, tras su disolución, a la Orden de Montesa.

Castillo del Castellar, Torres de Berrellén. Ayuntamiento Torres de Berrellén

En la Edad Media, la villa prosperó, pero sufrió conflictos con Zaragoza, lo que llevó a su saqueo en 1466. Posteriormente, la población se redujo drásticamente, quedando prácticamente abandonada en el siglo XVI. El último alcaide documentado fue Juan Pablo Cerreta, padre de Juan Pablo Bonet.