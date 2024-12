Te damos el menú navideño aragonés que necesitas para Nochebuena: toma nota de estas recetas fáciles y exquisitas

El recetario navideño aragonés está lleno de platos tradicionales que reflejan la riqueza y diversidad de la gastronomía de la región. Durante las fiestas, las mesas aragonesas se llenan de recetas que combinan ingredientes locales, como el ternasco, las borrajas, las almendras y los vinos de sus denominaciones de origen, con la calidez de la celebración familiar.

Son muchos los entrantes, aperitivos, primeros y segundos platos que se cocinan en Aragón durante las festividades de Navidad, así como exquisitos postres. Además, muchas de estas recetas pueden resultar desconocidas para el resto de España, de tal forma que es una oportunidad perfecta para conocer la gastronomía de otras regiones.

¿Quieres conocer cuál es el mejor menú aragonés para Nochebuena? Te damos una serie de ideas para que sorprendas a tus invitados con una serie de platos llenos de tradición y un sabor exquisito.

En primer lugar, te hablamos de una serie de entrantes. Es el caso de jamón de Teruel con pan de cristal y tomate. Una selección de lonchas finas de jamón de denominación de origen, acompañado de pan crujiente frotado con tomate fresco y un chorrito de aceite de oliva del Bajo Aragón.

También un surtido de quesos aragoneses. Incluye quesos como el Tronchón, el de Benabarre y el Patamulo, servidos con membrillo casero y frutos secos, así como otros complementos como uvas.

Queso y jamón.

De la misma forma, unas deliciosas croquetas cremosas elaboradas con ternasco asado, una especialidad que siempre triunfa en las mesas festivas, así como las migas aragonesas: una versión festiva de este plato tradicional, con pan migado, uvas, chorizo y longaniza de Aragón, acompañadas de un huevo escalfado.

De primer plato no puede faltar una sopa de cocido aragonés: un caldo intenso elaborado con garbanzos, verduras y carne de cocido (como gallina o ternera). Se sirve con fideos finos y, si se desea, con pelotas de carne. Ideal para abrir el apetito y entrar en calor.

En cuanto al plato principal, no puede faltar el ternasco de Aragón al horno: el plato estrella de la gastronomía aragonesa. Pierna o paletilla de cordero asada lentamente con ajo, romero, aceite de oliva y patatas panadera. Su sabor y ternura lo convierten en un imprescindible de cualquier celebración.

Y finalmente, en lo que respecta al postre no puede faltar la trenza de Almudévar: un postre típico hecho de hojaldre, frutos secos y pasas, con un toque dulce y crujiente, así como los crespillos de borraja, que son borrajas rebozadas y fritas, espolvoreadas con azúcar. Una manera deliciosa de transformar un ingrediente humilde en un bocado exquisito.

Y como no, en lo que respecta a las bebidas no pueden faltar los vinos aragoneses. Caso de un vino blanco DO Somontano para los entrantes, un tinto DO Cariñena o DO Campo de Borja para acompañar el ternasco, así como un cava de Calatayud para brindar.

Como detalle final, guirlache de almendras, un turrón típico de Aragón, elaborado con almendras y caramelo, es perfecto para cerrar la velada con un toque dulce y tradicional.