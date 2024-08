El aperitivo típico aragonés favorito en verano: rico en probióticos, fresco y rápido de preparar

No hay una buena comida que se precie que no vaya precedida de un buen aperitivo. En España, no se trata de una comida fugaz, supone todo un estilo de vida. En cada comunidad triunfa un aperitivo distinto según los productos de la tierra, y también según la estación del año, ahora en verano lo que más va son tapas fresquitas.

Para tener una idea de la importancia que pueden tener los distintos tipos de aperitivos en España, solo hay que considerar la solicitud hecha por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ante la UNESCO, de declarar la "tradición cultural de las tapas" como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El aperitivo típico aragonés, muy rápido de preparar, fresco y bueno para la salud son los encurtidos. Especialmente las aceitunas y los boquerones.

Los encurtidos son aquellos alimentos, generalmente vegetales, que han sido marinados en una solución salina y que sumergidos en esta, han fermentado por sí solos o con ayuda de microorganismos con el fin de prolongar el tiempo de conservación y de mejorar su acidez

Tanto gustan los encurtidos a los aragoneses, que no hay fiesta infantil, celebración familiar o cualquier otro encuentro especial alrededor de la mesa, en que falten. Tanto es así, que en verano, es fácil ver a chavales con una bolsa de cebolletas por ejemplo, en vez de chuches.

Cebolletas, pepinillos, aceitunas, anchoas, boquerones... Todos los alimentos marinados encantan en la comunidad. Se pueden comprar en cualquier supermercado, pero si preguntas a un mañico donde están los más buenos, seguramente te hable del Martín-Martín. Todas las tiendas de la marca cuentan con un espacio solo de encurtidos, principalmente aceitunas en todas sus variedades, no solo verdes y negras, sino rellenas, chupadedos, aceituna gordal y con salsas muy originales: de guacamole, pesto y barbacoa.

Aceitunas

La aceituna manzanilla es la más popular e internacional de todas. Su nombre proviene de que en el árbol su forma es como la de una manzana pequeña. Como todas las aceitunas, contienen ácido oleico, que es una grasa buena, así como gran fuente de fibra y un antioxidante natural. Ricas en calcio y en vitaminas A y E que cuidan los tejidos y mucosas, aunque los hipertensos deben vigilar su contenido en sal.

Estas aceitunas son ideales para cualquier aperitivo y se pueden añadir también en ensaladas opara una ensaladilla rusa, así como ingrediente básico de pinchos combinada con anchoas, boquerones, pepinillos, tacos de bonito… Para potenciar su sabor hay un pequeño truco: escurre su caldo original, y alíñala con aceite de oliva, ajo picado y pimentón.

Boquerones

Otro encurtido que triunfa en Aragón son los boquerones. Este pescado se puede preparar de muchas formas, pero el más rápido para un aperitivo fresco es en vinagre. Los boquerones en vinagre al ajillo, es la forma preferida de los españoles, siendo el aperitivo más demandado junto con las aceitunas. Además, los boquerones en vinagre son muy ricos en calcio porque conservan los cartílagos de las espinas.

Ahora que está tan de moda el terraceo, no hay mejor vermú que unos boquerones en vinagre con aceitunas y patatas fritas, maridado con un buen vermut casero, una cerveza o un vino blanco bien fresquito.