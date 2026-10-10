Los bomberos sofocan un incendio en una finca agrícola de La Zaida (Zaragoza) gracias a una rápida intervención

El incendio en una finca agrícola de La Zaida, en la provincia de Zaragoza, se ha quedado finalmente en un susto gracias a la rápida intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Según han informado desde la institución, el operativo ha intervenido a primera hora de este sábado en la citada finca para controlar el fuego. El suceso se ha dado por controlado y en las próximas horas quedará extinguido, detallan desde la DPZ.

El aviso se ha recibido a las 7.00 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Diputación de Zaragoza desde el parque de Caspe.

Estos han desplegado una bomba urbana pesada, un brazo articulado y un camión nodriza.

La instalación contenía alfalfa almacenada, explican desde la DPZ. El material ha comenzado a arder y ha llegado a afectar a parte del techo y los muros, según se puede observar en las imágenes difundidas.