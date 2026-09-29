Paralizado el desahucio de Esmeralda tras el apoyo vecinal: "¿Cómo me voy a meter en otra casa si no tengo dinero?"

El desahucio de Esmeralda se ha paralizado gracias al apoyo de los vecinos, del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza y de Stop Desahucios.

Esmeralda es una mujer de 51 años que se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que ha sido víctima de violencia de género y tiene a su cargo una hija de 11 años.

Tras llevar ocho años en la propiedad, Esmeralda se ha enfrentado esta misma mañana a la ejecución inminente de un desahucio ante la imposibilidad de seguir afrontando el pago del alquiler.

La crisis de la unidad familiar comenzó cuando Esmeralda tuvo que dejar su empleo en el sector de la limpieza debido a una enfermedad, coincidiendo con la maternidad de su hija mayor, en un momento en el que Esmeralda carecía de ingresos.

Con una renta mensual de entre 300 y 320 euros e importantes gastos acumulados, la precaria situación económica llevó a la afectada y a su hija mayor a reducir su alimentación básica a pan y leche con el fin de garantizar el sustento de los tres menores que dependían de ellas.

"Con 300 euros, mi hija mayor y yo priorizamos dar de comer a mis nietos y a mi hija de 11 años. Se nos comían los gastos", han confesado Esmeralda y su hija Iris.

En julio del año pasado, la hija de la afectada se independizó junto a dos de los menores, circunstancia que Esmeralda notificó a la administración para actualizar sus datos.

Esta modificación supuso una drástica reducción de los ingresos familiares, hasta situarse en torno a los 500 euros mensuales.

Pese a esta alteración sustancial de las condiciones de vida, tanto el juzgado como los servicios sociales denegaron la solicitud de elaborar un nuevo informe de vulnerabilidad, aduciendo que el caso ya había sido evaluado previamente.

A ello se suma que el proceso de actualización de la cuantía del IMV por parte de la administración acumula más de un año de retraso: "El problema está en que desde julio del año pasado no me han vuelto a valorar el ingreso mínimo vital. Ha pasado ya más de un mes", ha relatado Esmeralda.

La notificación judicial, recibida a principios de este verano, fijó la fecha de lanzamiento para el mes de septiembre, sin que las administraciones públicas hayan facilitado una solución residencial a Esmeralda y su familia.

La única opción planteada desde los servicios públicos ha sido el traslado a un albergue temporal, una alternativa que Esmeralda ha rechazado al convivir con una hija menor de 11 años y sus animales de compañía.

"Es una injusticia porque no nos han ofrecido ninguna alternativa, de decir, aunque sea, una habitación temporal para un mes. Es que, si no puedo pagar 320€ de alquiler, ¿cómo me voy a meter en otra casa si no tengo dinero?", ha relatado la afectada.

Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha paralizado la ejecución del desahucio: "No nos han dicho el motivo, solo que se ha paralizado. Esmeralda se puede quedar en su casa", ha declarado Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios.

Ante esta noticia, Esmeralda se ha mostrado emocionada y ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento a los asistentes: "Estoy emocionada, gracias a los vecinos, a la ciudadanía, a las movilizaciones, a la prensa por venir. Sin vosotros no lo hubiera conseguido".