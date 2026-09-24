Los bomberos tratan de apagar las llamas en Cogullada. E. E.

El incendio de Cogullada, controlado pero no extinguido: la nave ha quedado dañada y presenta "riesgo de colapso"

Nuevo incendio en Polígono de Cogullada, Zaragoza, este jueves 24 de septiembre.

El fuego ha provocado una gran columna de humo negro visible desde diferentes puntos de la ciudad, y ha alarmado a los vecinos.

El aviso ha llegado a las 11.50 horas y hasta allí se han desplazado 15 bomberos, dos nodrizas, una autoescala, un tanque, una ambulancia y un coche de mando.

El incendio se ha producido en una empresa china, Hispania New Home Master Import SL. ubicada en la zona. Las llamas se han extendido a dos naves adyacentes de la misma empresa, según ha explicado el jefe de Intervención, David Galve.

La empresa Chatarrería Shunde, no se ha visto afectada como se creía en un principio, aunque sí ha sido desalojada; al igual que la empresa de Autocares Murillo.

"Extrema la precaución"

En la zona también han trabajado efectivos de Policía Local y Policía Nacional.

Desde el 112 han lanzado un aviso en redes sociales pidiendo a quien esté en las inmediaciones "extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia".

Debido a la gran humareda negra, visible desde distintos puntos de la ciudad, el Ayuntamiento recomienda cerrar las ventanas de las viviendas cercanas y tomar precauciones para evitar las molestias y el daño que puede ocasionar el humo.

Una ambulancia y los bomberos trabajando en el polígono de Cogullada E. E

Los Bomberos han avisado al colegio Lucien de Briet para que cerraran todas las ventanas y los alumnos no salieran al recreo o las zonas exteriores, para evitar la exposición al humo.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio.

Controlado, pero no extinguido

La última actualización ofrecida esta tarde por el Ayuntamiento confirma que el incendio ha sido controlado, pero todavía no está extinguido.

Como consecuencia, los trabajos continuarán durante toda la noche.

En estas últimas horas, la evolución ha sido favorable, aunque la estructura de la nave principal ha quedado dañada con riesgo de colapso en algunas zonas, lo que ha dificultado en parte las labores de extinción, ya que esta situación ha llevado a los Bomberos a trabajar desde puntos seguros, sin poder acceder a todo el espacio interior.

Gracias a la ayuda de la cámara térmica del dron han localizado zonas incandescentes en el interior que todavía están a una temperatura elevada.

Ahora mismo, los medios que continúan allí son dos dotaciones de bomberos (16 agentes), además de una autoescala, un brazo articulado, dos nodrizas y un tanque de agua.

La previsión de las próximas horas es ir retirando efectivos y dejar durante la noche un retén de bomberos.